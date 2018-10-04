Umudun peşinden giden üç öykü

İran sinemasının ünlü yönetmeni Cafer Panahi’nin yeni filmi “3 Yüz” 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Dünya prömiyerini 71. Cannes Film Festivali’nde yapan film üç kadının yaşanmış hikayelerine odaklanıyor. Gerçek ve kurmacanın bir arada olduğu film oyuncu olmak isteyen fakat ailesi tarafından drama okuluna yollanmayan genç bir kızın çağrısıyla başlıyor.

KENDİ HİKAYEMİZİ ANLATTIK

Ücra bir köyde yaşayan genç kızdan gelen video üzerine Panahi ve ünlü oyuncu Behnaz Jafari harekete geçiyor ve benzersiz bir yolculuğa çıkıyor. Panahi’nin bizzat oyuncu olarak rol aldığı filmde yer alan tek profesyonel kişi. Festivalin gösterimine katılan Jafari, film üzerinde 1 yıl çalıştıklarını söyledi. Jafari şöyle konuştu: “Zaman geçtikçe filmi sürekli izliyorum ve daha çok hakim oluyorum. Üç nesilden, sadece kendi umutlarının peşinden gitmek isteyen üç kadının öyküsünü anlattık. Kendi gerçekliklerimizi sahneye taşıdık. Elbette çok zorlandık çünkü her şey gerçekti” dedi.