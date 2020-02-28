Hayat Ünlü isimler alçak saldırıya sessiz kalmadı
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Ünlü isimler alçak saldırıya sessiz kalmadı

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafındangerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sanat camiasından çok sayıda isim şehitlerimiz için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib'teki saldırı sonrası, Türkiye tek yürek oldu.
İdlib'teki saldırı sonrası, Türkiye tek yürek oldu.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye adeta tek yürek oldu. Ünlü isimler de peş peşe yaptığı paylaşımlarla hain saldırıyı kınadı. Şehitlere rahmet dileyip vatan savunmasındaki askerlere dua etti.

İşte ünlülerin o mesajları:

OKTAY KAYNARCA: Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet,gazilerimizin şifaları tez olsun...

ACUN ILICALI: Başımız sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.


BURAK ÖZÇİVİT: Milletimizin başı sağolsun.

DENİZ SEKİ: Sözün bittiği yerdeyiz. Ne denilir, bu acı nasıl tarif edilir inanın bilmiyorum. Çok üzgünüm, dün geceden beri uyuyamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelse. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun canım ülkem.

HADİSE: Kelimeler boğazımda düğüm düğüm... Hissettiğim acıyı anlatamıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelere sabır diliyorum... Dualarım mehmetçiğimiz ile...

DOĞA RUTKAY: Bu vatan sıvasız penceresiz evlerde büyüyen, ailesi yoksullukla mücadele eden, lakin kanaatkar ve gönlüne vatan sevgisi yerleştirilerek büyüyen büyütülen yiğitlerindir.

PINAR ALTUĞ: Sehitlerimize Allahtan rahmet,ailelerine sabir diliyorum🙏🏻Allah yar ve yardimciniz olsun Mehmetcigimiz.

DEMET AKALIN: Dualar sadece Mehmetçiğe

ESRA EROL: Gece geçmiyor, Felaket bir gece...

ALİŞAN: Allah’ım korusun Mehmetçiklerimizi,bu güzel gecenin yüzü suyu hürmetine...

MURAT BOZ: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

IŞIN KARACA: şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun. Dualarımız Mehmetçiklerimizle.
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