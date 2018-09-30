Ünlü oyuncu Mehmet Uslu hayatını kaybetti

57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 2 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğer kanseri ile savaşan oyuncu, dün gece saat 23:00'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Uslu'nun cenazesi bugün memleketi Akşehir'e gidecek ve yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Mehmet Uslu kimdir?
24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda dizide önemli roller üstlendi.
'Arka Sıradakiler' dizisinde 'Noyan', 'Gece Gündüz' dizisinde 'Kenan', 'Küçük Kadınlar' dizisinde 'Kadir', 'Fatih Harbiye' dizisinde 'Selim', karakterlerini canlandırmıştı. Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde 'Albay' karakteriyle ekranda yer almıştı.