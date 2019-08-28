Hayat Ünlü sanatçı Selahattin Özdemire veda
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Ünlü sanatçı Selahattin Özdemir'e veda

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56) son yolculuğuna, 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkısı ile uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Selahattin Özdemir, sevenleri tarafından toprağa verildi.
Selahattin Özdemir, sevenleri tarafından toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi morgundan alınan Selahattin Özdemir'in cenazesi, kent merkezindeki Muğdat Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Özdemir'in kızları Sena ve Yıldız, kardeşleri, sanatçı arkadaşları Yunus Bülbül, Muhittin Seçen, Özkan Can, Enver Yılmaz, Ali Turç ile çok sayıda seveni katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin öğleyin kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlanan Özdemir'in tabutu, cami dışındaki cenaze aracına konulurken, hayranları hep bir ağızdan 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkıyı söyledi. Bu sırada Özdemir'in kardeşi de ağabeyinin arkasından gözyaşı döktü. Özdemir, törenin ardından Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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