Ünlü yazar Nurullah Genç için Suruç'ta imza kuyruğu.

Ünlü yazar Nurullah Genç, Şanlıurfa Suruç'ta düzenlenen kitap fuarında okurlarıyla bir araya geldi.





Okurlarıyla imza programı sonunda konuşan yazar Nurullah Genç;

"Kendimi İstanbul'da bir yerlerde büyük bir kitap fuarında kitap imzalıyormuş gibi hissettim, yani bu beklediğimiz bir şey değildi, Suruç'ta bugün inanılmaz bir şeyle karşılaştık, hem insanımızın buradaki güzelliği muhabbeti, tebessümü, kitap fuarına ilgisi hem organizasyon, zamanında bizi aldılar getirdiler, programa ilgi oldukça güzeldi.





Yıllar sonra Suruç'ta bir edebiyat etkinliğinin bir kitap etkinliğinin bir fuarın bizde etki bırakacak şekilde ve benim unutmayacağım bir şekilde karşımıza çıkması zannediyorum kayda değer önemli ve üzerinde düşünmemiz gereken bir husustur.





Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, Belediyemize, Kaymakamlığa, organizasyonu yapan kardeşlerimize, katılımcılara firmalara ve hassaten programda bizi izleyen ve kitap imzalayan kardeşlerimize gönül dolusu teşekkür ediyorum."





20-28 Eylül tarihlerinde devam edecek olan Suruç Kitap Günleri, 24 Eylül Pazar günü de Merve Gülcemal ile saat 17.00'de okurlarıyla bir araya gelecek" değerlendirmesinde bulundu.











