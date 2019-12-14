Hayat Usta oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti! Hale Akınlı kimdir?

Usta oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hale Akınlı dün hayatını kaybetti. 78 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, bir süredir akciğer rahatsızlığı yaşıyordu. Oyuncu Goncagül Sunar, Hale Akınlı'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hale Akınlı
Hale Akınlı

Oyuncu Goncagül Sunar, Hale Akınlı'nın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bir yere sığamadım oturdum şu kolajı yaptım. Ölüm haberine karşı bir mesafe bir hissizlik. Telefon elimde kalakaldım. Haloşumuz iyileşecek diye beraber umut etmek güzeldi. Sahnede turnede beraber tonlarca ani biriktirdik. Haloşumuz bu akşam melek olmuş...


TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı

1941 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı.

Sanatçı yaşamı boyunca hep sahnedeydi. 2018'de Mam'art tarafından sahnelenen "Empatopya"da sezon boyu rol almıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etmişti.

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