Üstün zekalı çocuklara 4 bin 250 TL burs müjdesi

Vakıf, “Türkiye Yüzyılı Çocukları” projesiyle, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liseye Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilere burs imkânı sunuyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki öğrenciler de burslardan yararlanıyor. Vakıf, hayırseverlerin desteğiyle her ay 850 öğrenciye toplam 4 bin 250 TL burs sağlıyor. Kardeş Aile Projesi, 2025 Aile Yılı kapsamında İstanbul’daki ihtiyaç sahibi yetim çocukların ailelerine büyük destek sunuyor. İstanbul Çocukları Vakfı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın iş birliğiyle, 39 ilçedeki mağdur ailelere aylık 15 bin TL kira yardımı yapılacak. Vakfın “Ödev Evi” projeleri, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların akademik başarılarını artırmayı amaçlıyor. 158 Ödev Evi, çocuklara yardımcı olurken eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.