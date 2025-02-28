Üstün zekalı çocuklara 4 bin 250 TL burs müjdesi

İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların eğitim, sosyal destek ve korunma alanlarında ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen İstanbul Çocukları Vakfı'nın projelerini tanıttı. Aynı zamanda vakfın başkanlığını da yapan Davut Gül, tanıtım toplatısında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna katkıda bulunarak, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
KARDEŞ AİLE PROJESİ İLE YARDIM
Vakıf, “Türkiye Yüzyılı Çocukları” projesiyle, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liseye Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilere burs imkânı sunuyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki öğrenciler de burslardan yararlanıyor. Vakıf, hayırseverlerin desteğiyle her ay 850 öğrenciye toplam 4 bin 250 TL burs sağlıyor. Kardeş Aile Projesi, 2025 Aile Yılı kapsamında İstanbul’daki ihtiyaç sahibi yetim çocukların ailelerine büyük destek sunuyor. İstanbul Çocukları Vakfı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın iş birliğiyle, 39 ilçedeki mağdur ailelere aylık 15 bin TL kira yardımı yapılacak. Vakfın “Ödev Evi” projeleri, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların akademik başarılarını artırmayı amaçlıyor. 158 Ödev Evi, çocuklara yardımcı olurken eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.