Ozan Güven'in 2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda savcılık, davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Ozan Güven, uzun bir aranın ardından ilk kez konuştu.
2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'in davasında mütalaa geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.
13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye giden Bulutsuz, kanıtlarıyla beraber Güven'e suç duyurusunda bulunmuştu. Dava, ünlü oyuncu hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle açılmıştı.