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Deniz Bulutsuz'u darp iddiası ile yargılanıyordu: Ozan Güven ilk kez konuştu

Deniz Bulutsuz'u darp iddiası ile yargılanıyordu: Ozan Güven ilk kez konuştu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:1427/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ozan Güven hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle dava açılmıştı.
Ozan Güven hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ozan Güven'in 2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarıyla yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda savcılık, davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Ozan Güven, uzun bir aranın ardından ilk kez konuştu.

2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'in davasında mütalaa geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.


13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye giden Bulutsuz, kanıtlarıyla beraber Güven'e suç duyurusunda bulunmuştu. Dava, ünlü oyuncu hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle açılmıştı.

Ozan Güven önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran ünlü oyuncu,
“Ne işiniz var burada ya. Daha meşhurlar var içeride. Bence onları çekin. Kaçırmayın”
diyerek güldü.

"Gerçek ortaya çıksın hepimiz rahatlarız"

Ozan Güven, şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olduğu eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadıkları hukuki süreç hakkında
“Dava görülmeye devam ediyor. Umarım artık en kısa zamanda çözümlenir. Gerçek sonucu ortaya çıkar ve hepimiz rahatlarız”
dedi.



#Ozan Güven
#adliye
#Deniz Bulutsuz

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