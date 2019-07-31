Hayat Ütüde pişen kebap
AKTÜEL

Ütüde pişen kebap

Eskişehir’deki işletmelerinde meşhur Balaban Kebabını kendilerine has bir yöntemle ütü ile pişiren baba ve oğul, 30 yıldır süregelen ilginç yöntemlerini yaşatmaya devam ediyor.

Haber Merkezi IHA
Balaban Kebabı'nı ütü ile pişiriyorlar.
Balaban Kebabı'nı ütü ile pişiriyorlar.

Eskişehir’in kendine has lezzetlerinden olan Balaban Kebabı, tadıyla parmakları ısırtıyor. Meşhur lezzet için önce pidenin üzerine köfte ve et yerleştirilirken ardından salça, yoğurt ve tereyağı ile lezzet ikiye katlanıyor. Eskişehir’de Balaban Kebabı yapan bir işletmede ise tarif aynı olsa bile pişirme yöntemi oldukça şaşırtıyor.

Diğer işletmelerin aksine kebapları ütüde pişiren baba ve oğul, 30 yıldır kendi buldukları bu yöntemle müşterilerini ağırlıyor. Müşteriler Yolveren Sokak üzerinde bulunan mekanla özdeşleşen ütü ile kendilerine has bir deneyim sunan işletmeye oldukça talep gösteriyor.

Babasından gördüğü pişirme yöntemini devam ettiren Uğur Dağdeviren ise tıpkı kendi babası gibi bu birikimi oğluna aktararak uzun yıllar yaşatmak istiyor.

Ütü kullandığımızda et daha lezzetli oluyor

Kendilerine has yöntemin tarifini veren Uğur Dağdeviren, ütü sayesinde etin daha yumuşak ve daha lezzetli olduğunu ifade etti.

İşlemi babasından gördüğünü ve kendi oğluna da aktarmak istediğini belirten Dağdeviren, “Et pişerken üzerine ütü bastırıyoruz. Ütü bastırınca etler daha hızlı ve daha iyi pişiyor. Bu işlemi babam bulmuş. Biz de ondan gördüğümüz şekilde devam ettiriyoruz. İlk defa görenler genelde şaşırıyor, ilginç geliyor. Fotoğrafını çekiyorlar, kameraya çekiyorlar. Ütü kullandığımızda et daha yumuşak oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu işlemi babam bulmuş. Ben de oğluma aktarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Balon elinde patladı: Minik Yağız kurtarılamadı
HAYAT
Balon elinde patladı: Minik Yağız kurtarılamadı

Erken saatte denize girenler dikkat
HAYAT
Erken saatte denize girenler dikkat

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni proje
HAYAT
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni proje
Bahçeliye evinde ziyaret

Bahçeli'ye evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
Barış Koridorunatamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
İdlibde 2 çocukdaha katledildi

İdlib'de 2 çocuk
daha katledildi

Rejim ve Rus güçleri Kefer Ziba köyünü hedef aldı.
MİT'in yeni kalesi

MİT'in yeni kalesi

Erdoğan son teknoloji ile donatılan binayı inceledi.
Hariri meclisi toplayamıyor

Hariri meclisi toplayamıyor

​Lübnan'daki hassas dengeler bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.
Anlaşma imzalandı

Anlaşma imzalandı

​İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile imzalar atıldı.

Madende göçük

Madende göçük

Kurtarılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.

Konutta<br>yüzde 1 beklentisi

Konutta
yüzde 1 beklentisi

Bu haftadan itibaren yansımaya başlayacak.
40 dereceyi aştı

40 dereceyi aştı

​Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Borçlar<br>1 yıl ertelendi

Borçlar
1 yıl ertelendi

18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvuru gerekiyor.
Biz bu işi başaracağız

Biz bu işi başaracağız

​Savunma Sanayi Başkanı açıklama yaptı.
İstanbul'a taşınıyor

İstanbul'a taşınıyor

​Başkan Uysal, çalışmalara başlandığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.