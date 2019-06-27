Uyuşturucu dünyayı zehirliyor

Son yayınlanan Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, 31 milyon olan uyuşturucu bağımlısı sayısı, 2016’da 29,5 milyon idi.

Aynı raporda dünya genelinde uyuşturucu kullanımı 275 milyon olarak yer alırken, bu rakam 2016 raporunda 250 milyon olarak veriliyordu.

Aradaki 25 milyonluk artış uyuşturucuyu deneyen ve kullananların sayısında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor.

ESRAR TEHDİDİ

BM raporuna göre 2016 yılında 192 milyon kişi esrar, 34 milyon kişi eroin, 21 milyon kişi ekstazi, 18 milyon kişi de kokain kullandı.

Özellikle Afganistan’da afyon üretimi 2016 yılından 2017 yılına kadar yüzde 65 oranında artarak 10.500 tona ulaştı. Buna karşın 2016’da 91 ton eroin ele geçirildi.