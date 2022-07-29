Uzay ekonomisi rekor kırdı

Son yıllarda her geçen gün gelişen uzay teknolojilerinin ekonomik boyutuna ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Uzay Vakfı tarafından yayımlanan bir rapora göre, küresel uzay ekonomisi geçen yıl 2014’ten bu yana en büyük yıllık büyümesini yaşarken, 469 milyar dolarlık rekora ulaştı. Raporda, dünya hükümetleri ve şirketlerinin roketler, uydular ve diğer uzay teknolojileri alanında toplam üretiminin yıldan yıla yüzde 9 arttığı belirtildi. 2022 yılında başta ABD olmak üzere küresel pazarlarda ve ekonomide bir yavaşlama görülürken, Space Foundation CEO’su Tom Zelibor, uzay ekonomisinin fırtınayı atlatması ve bu yıl da büyümeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.