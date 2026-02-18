Uzmanlar uyardı: Oruç tutmak isteyen anne adayları dikkat

Hamilelik, anne karnında bebeğin gelişimine bağlı olarak protein ve enerji başta olmak üzere sıvı, mineral ve vitamin ihtiyaçlarının arttığı bir dönemdir. Böyle bir dönemde uzun süreli aç ve susuz kalınarak oruç tutulmasının anne sağlığını veya bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Mehmet Veysel Arın, “Hamilelikte oruç tutulması kişisel bir karardır ancak bu kararı vermeden önce gebeliğin evresi, eşlik eden bir sistemik hastalık veya ek risk faktörü olup olmadığı dikkate alınmalı ve gebeliği takip eden uzmanın görüşü mutlaka alınmalıdır” dedi.
"Hamileliğin ilk üç aylık dönemi bebeğin anne karnında hızlı büyüme ve gelişme dönemidir. Bu dönemde bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişme gösterebilmesi için anne adayının gerekli besin, vitamin ve mineralleri yeterli ve eksiksiz alabilmesi büyük önem taşır" diyen Bahçeci Diyarbakır Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Mehmet Veysel Arın, “Birçok anne adayı ilk üç aylık dönemde gebeliğe bağlı bulantı, kusma, mide şikayetleri, iştahsızlık gibi nedenlerle yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabilir. Bunlara ek olarak oruç tutmaya bağlı uzun süreli aç ve susuz kalma durumu hamilelerde sıvı kaybı, kan şekeri düşmesi, tansiyonda düşme ve bayılmalara yol açabilir. Tüm bunlar anne adaylarında endişe, kaygı ve birtakım riskleri beraberinde getirebilir” uyarılarında bulundu.
"YETERSİZ BESLENME ANNE ADAYININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATABİLİR"
Op. Dr. Arın açıklamalarına şöyle devam etti:
- “İkinci üç aylık dönem olan hamileliğin 4-6 ayları bir önceki döneme göre daha güvenli aylardır. Ancak bu dönemde gebeliğe eşlik eden kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi bir sistemik hastalık veya erken doğum tehdidi bulunması halinde hamilelerde oruç tutmanın komplikasyonları artırma riski yüksek olacaktır. Hamilelik süresince yetersiz sıvı ve besin alımı bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyerek enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir ve bu durum düşük veya erken doğum riski yaratabilir. Hamileliğin son üç ayı ise bebeğin hızlı kilo aldığı ve anne adayının doğuma hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde hamilelerde kan şekeri ve tansiyon düzeyini normal sınırlar içinde tutmak için dengeli ve düzenli beslenmek önemlidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir; anne adayında hipoglisemi atakları veya gebeliğe bağlı diyabet, kansızlık, tansiyon düşmesi, hipertansiyon, bebekte yetersiz kilo alımı, bebeğin suyunda azalma gibi birçok komplikasyonlara yol açma riski taşır. Yetersiz sıvı alımı enfeksiyonlara yatkınlık, sindirim bozuklukları ve erken doğuma sebep olabilir.”
ORUÇ TUTMAK İSTEYEN ANNE ADAYLARINA ÖNERİLER
Hamilelikle kalp hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, karaciğer, mide veya bağırsak hastalığı gibi sistemik hastalığı olanların ve devamlı ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin hekimleri tarafından oruç tutmaması tavsiye edilir. Hamileliğinde oruç tutmak isteyenlerin de mutlaka doktoruna danışması ve risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeleri son derece önemlidir diye belirten Op. Dr. Arın; gebelerin oruç tutmaları halinde dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde sıralayarak uyarılarda bulundu:
- “Mutlaka sahura kalkılmalı; sahurda dengeli, hafif ve bol proteinli besinler tercih edilmelidir.
- İftar 2-3 öğüne bölünmeli, iftar ve sahur arasında 2-3 litre sıvı alınmalıdır.
- Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, fazla tuz kullanımından kaçınılmalıdır.
- Aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu yiyecekleri almak yerine yerine glisemik indeksi düşük makarna, kepekli ekmek, tahıllar, fasulye ve tuzsuz kuruyemişler tercih edilmelidir.
- Çok şekerli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmeli.
- Mevsimine uygun taze meyve ve sebzeler tüketilmelidir.
- Ramazan süresince gebelik kontrolleri ihmal edilmemeli, doktorun önerdiği vitamin ve mineral destekleri alınmaya devam edilmelidir.
- Gün içinde çok hareketsiz kalınmamalı ve bebek hareketleri takip edilmelidir.”