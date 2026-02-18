Uzmanlar uyardı: Oruç tutmak isteyen anne adayları dikkat

“İkinci üç aylık dönem olan hamileliğin 4-6 ayları bir önceki döneme göre daha güvenli aylardır. Ancak bu dönemde gebeliğe eşlik eden kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi bir sistemik hastalık veya erken doğum tehdidi bulunması halinde hamilelerde oruç tutmanın komplikasyonları artırma riski yüksek olacaktır. Hamilelik süresince yetersiz sıvı ve besin alımı bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyerek enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir ve bu durum düşük veya erken doğum riski yaratabilir. Hamileliğin son üç ayı ise bebeğin hızlı kilo aldığı ve anne adayının doğuma hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde hamilelerde kan şekeri ve tansiyon düzeyini normal sınırlar içinde tutmak için dengeli ve düzenli beslenmek önemlidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir; anne adayında hipoglisemi atakları veya gebeliğe bağlı diyabet, kansızlık, tansiyon düşmesi, hipertansiyon, bebekte yetersiz kilo alımı, bebeğin suyunda azalma gibi birçok komplikasyonlara yol açma riski taşır. Yetersiz sıvı alımı enfeksiyonlara yatkınlık, sindirim bozuklukları ve erken doğuma sebep olabilir.”