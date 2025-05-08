Uzmanlardan kritik uyarı: 50 yaş üzeri herkes risk altında olabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, halk arasında “sarı nokta” olarak bilinen makula dejenerasyonunun 50 yaş sonrası sık görülen ve tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabilen ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Erken teşhis kritik önemde

Prof. Dr. Yenerel, hastalığın erken teşhis edilmesiyle görme kaybının önlenebileceğini belirterek, “Aktif yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir” dedi. Makula dejenerasyonunun gözün görme merkezinde birikintiler oluşmasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Yenerel, bu durumun zamanla görme kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Yaş en büyük risk faktörü

Hastalığın en önemli nedenlerinden birinin yaşlanma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yenerel, “Yaşlandıkça vücutta oksidatif stres artıyor ve gözdeki sarı noktada hasar oluşuyor. Sigara kullanımı bu riski yaklaşık beş kat artırıyor. Bu yüzden hastalara sigarayı bırakmalarını ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

İki tip hastalık görülüyor

Makula dejenerasyonunun kuru ve yaş olmak üzere iki tipte görüldüğünü belirten Yenerel, “Vakalarda en çok kuru tip görülüyor. Bu durumda vitamin desteği ve beslenme öne çıkıyor. Yeni tedavi yöntemlerinden fotobiyomodülasyon da bu evrede uygulanabiliyor. Ancak hastalık yaş tipe dönerse daha hızlı ve ciddi görme kaybı yaşanabiliyor. Bu durumda göz içi enjeksiyon tedavileriyle müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Balık tüketimi ve omega-3 şart

Prof. Dr. Yenerel, ailesinde sarı nokta hastalığı olan bireylerin 50 yaşında mutlaka göz muayenesi yaptırması gerektiğini vurgulayarak, “Sigaranın bırakılması, haftada iki kez balık tüketilmesi ve aktif yaşam tarzı benimsenmesi hastalığın seyrini olumlu etkiliyor. Omega-3 yağ asitleri görmeyi korumada güçlü destek sağlıyor” dedi.















