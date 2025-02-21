Uzun süre oturmak yaşamınızı olumsuz etkileyebilir: Sakrum ağrısına dikkat

Sakrum bölgesi, omurganın en alt kısmında yer alan kemik yapısıdır. Bu ağrı genellikle oturma, ayakta durma ve hatta bazen yatma gibi gündelik aktivitelerde artış gösterir.





Sakrum ağrısının altında yatan çeşitli nedenler ve risk faktörleri bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. İdris Avcı, “Sakroiliak eklemdeki sorunlar veya kuyruk sokumu çevresindeki kas ve dokuların hasarı nedeniyle bu bölgede ağrı oluşabilir. Sakrum ağrısı genellikle bel ve kalça arasında yoğunlaşır ve bazı durumlarda bacaklara yayılabilir” açıklamasını yaptı.





Hareket kısıtlılığı yaygın bir belirti

Sakrum ağrısı olan kişilerin uzun süre oturduklarında rahatsızlık hissedebileceklerini ve ağrıların artabileceğini vurgulayan Op. Dr. İdris Avcı, diğer belirtileri şöyle açıkladı: “Sakrum ağrısı yaşayan bireylerde kalça ve bel bölgesinde hareket kısıtlılığı ve sertlik hissi yaygın görülür. Ağrı bazen bacaklara kadar inebilir ve sinirsel sorunların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Özellikle eğilme ve dönme gibi hareketlerde ağrı şiddetlenir ve hareket kabiliyeti kısıtlanır.”

Yaş, cinsiyet ve meslek riski artırabiliyor

Sakrum ağrısının birçok farklı nedeni olabileceğine değinen Op. Dr. İdris Avcı, “Genellikle travma, uzun süreli kötü duruş ve bazı sağlık koşulları sakrum ağrısının yaygın nedenleri arasında yer alır.” dedi. Kuyruk sokumuna alınan doğrudan darbeler ve özellikle uzun süre oturan veya masa başı çalışan kişilerde yanlış oturma pozisyonu nedeniyle sakrum bölgesine fazla yük binmesi sonucu ağrı gelişebileceğine dikkat çeken Op. Dr. İdris Avcı, şunları söyledi: “Sakroiliak eklem, omurganın pelvisle bağlantısını sağlar. Bu eklemde meydana gelen iltihaplanma veya aşırı yüklenme, sakrum ağrısına neden olabilir. Romatoid artrit gibi bazı enflamatuar hastalıklar sakroiliak eklemi etkileyerek sakrum ağrısına yol açabilir. Hamilelik döneminde, pelvis bölgesindeki eklemler esnek hale gelir ve hormonal değişiklikler nedeniyle sakrum bölgesine yük biner. Bu durum, gebelik sırasında veya sonrasında sakrum ağrısına yol açabilir. Sakrum tümörleri çok nadir olsa da, kuyruk sokumunda ağrı ile kendini gösterebilir. Özellikle bacaklarda uyuşma, kuvvetsizlik, idrar ve gaita kontrolün sağlanmaması gibi durumlarda mutlaka sakrum tümörleri için etiyolojik araştırma yapılması gerekir”

Egzersiz faydalı ancak yanlış egzersiz ağrıyı tetikleyebilir

Sakrum ağrısını yönetmek için ağrının şiddetine ve altında yatan nedene göre tedavi planlanması gerektiğini dile getiren Op. Dr. İdris Avcı, “İlaç tedavisi, fizik tedavi, manuel terapi, sıcak ve soğuk uygulamalar ve algolojik işlemler, ağrı ve diğer semptomların hafifletilmesine katkıda bulunur. Sakrum ağrısının yönetimi için doktor kontrolünde uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi önemlidir” dedi. Sakrum ağrısına sahip kişiler için bazı egzersizler faydalı olduğunu ancak bazı egzersizlerin sakrum bölgesine fazla yük bindirerek ağrıyı artırabileceğini vurgulayan Op. Dr. İdris Avcı, “Pelvik tilti, kuş köpek egzersizi ve köprü pozisyonu gibi düşük etkili egzersizler, sakrum ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Bu egzersizler, omurga çevresindeki kasları güçlendirir ve ağrıyı azaltır. Öte yandan yüksek etkili ve ağır kaldırma içeren egzersizler sakrum bölgesine zarar verebilir. Koşu, ağırlık kaldırma veya yüksek etkili sporlar sakrum ağrısını şiddetlendirebilir. Egzersizler, bir fizyoterapistin rehberliğinde yapılmalı ve uygun bir programla uygulanmalıdır” açıklamasını yaptı.

Sakrum ağrısı cerrahi müdahale gerektirebilir

Çoğu sakrum ağrısı vakasının konservatif tedavi yöntemleri ile yönetilebileceğini de ifade eden Op. Dr. İdris Avcı, “Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale veya girişimsel yöntemler düşünülebilir. Sakroiliak eklemde ciddi dejenerasyon veya sinir sıkışması gibi durumlarda cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Ancak cerrahi müdahaleler genellikle son çare olarak tercih edilir. Sinir blokajı veya radyofrekans ablasyon gibi yöntemler, kronik sakrum ağrısı vakalarında geçici rahatlama sağlayabilir. Bu tür tedaviler riskler içerdiğinden, doktorun detaylı değerlendirmesi sonrası uygulanması uygundur” diyerek sözlerini tamamladı.







