Uzun süren öksürüğe dikkat: O hastalığın habercisi olabilir

Halk arasında "verem" olarak bilinen tüberkülozun, "mycobacterium tuberculosis" adlı mikroorganizmanın neden olduğu, solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşan önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Demirkol, tarihte "ince hastalık" olarak anıldığını hatırlattı.





Demirkol, Türkiye'de veremle mücadele kapsamında güçlü bir sağlık altyapısının bulunduğunu dile getirerek, her ilde hizmet veren Verem Savaş Dispanserlerinde tüberkülozun tanı, tedavi ve takibinin etkin şekilde yürütüldüğünü, alanında uzman hekimler ile yardımcı sağlık personelinin bu süreçte aktif rol aldığını belirtti.





Verem Savaş Dispanserlerinde tüm tarama, tedavi ve takip hizmetlerinin vatandaşlara ücretsiz olarak sunulduğunu belirten Demirkol, "Tüberküloz referans hastanelerimizin sayısı geçen yıl 4 iken, çocuk referans hastanelerinin de eklenmesiyle bu yıl 11'e çıkarılmıştır." dedi. Demirkol, doğrudan gözetimli tedavi uygulaması kapsamında hastaların, ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadıklarının sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiğini, ev ziyaretlerinin yanı sıra video gözetimli tedavi yöntemiyle de hastaların her gün "online" olarak izlendiğini kaydetti.





Tüberküloz hastalarının, uzman hekimlere hızlı erişimini sağlamak amacıyla özel bir randevu kotası oluşturulduğunu ifade eden Demirkol, Verem Savaş Dispanserlerinde görevli hekimlerin sevk ettiği hastaların, hastanelerdeki uzmanlarla en kısa sürede buluşturulduğunu anlattı.





Hastaların bulunduğu ortamın iyi havalandırılması önemli

Hastalığın bulaş riskine de dikkati çeken Demirkol, tüberkülozun solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaştığını belirtti. Demirkol, "2-3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemeleri, iştahsızlık ve kilo kaybı, ateş belirtilerinin görülmesi durumunda vatandaşlarımızın tüberküloz açısından şüphelenmeleri ve mutlaka bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Tüberküloz solunum yolu ve damlacıkla bulaşan bir bakteri olduğu için hastaların bulunduğu ortamların iyi havalandırılması, hastaların maske kullanması ve tedavi süresince sağlıklı bireylerle temas etmemesi büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.