Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uzungölde asayişi atlı jandarma birliği sağlayacak
AKTÜEL

Uzungöl'de asayişi atlı jandarma birliği sağlayacak

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz bölgesinin göz bebeği turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de atlı jandarma birlikleri göreve başladı. Asayişi sağlayacak olan atlı birlik, aynı zamanda ziyaretçilere "sosyal mesafe" uyarısı da yapacak. ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nde Haziran ayı sonunda atlı jandarma birliği göreve başlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzungöl, eşsiz manzarası ve güzelliği ile büyülüyor.
Uzungöl, eşsiz manzarası ve güzelliği ile büyülüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde eşsiz havası ve doğal güzelliğiyle tanınan Uzungöl'de atlı jandarma birliği göreve başladı.

Karadeniz'de turizm sektörünün göz bebeği olan Uzungöl'de asayişi sağlama görevi atlı birliklere verildi.

Uzungöl, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası uygulanan ve "yeni normal" olarak nitelenen dönemle birlikte tekrar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Güvenliği sağlayan atlı birlik aynı zamanda ziyaretçilere "sosyal mesafe" uyarısı da yapacak. Atlı birliklere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Uzungöl havadan bir başka güzel
OYNAT 02:09
Uzungöl havadan bir başka güzel
Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl'ün güzelliği her mevsim büyülüyor. Farklı mevsimlerde havadan çekilen görüntüsüyle göze bir başka güzel görünen Uzungöl, bugünlerde bölgede yağan kar yağışının ardından havadan çekilen görüntüsü ile de kendini bir kez daha hayran bıraktı.

Tabiat harikası Uzungöl

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor

Atlı birlikler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Haziran ayında Salda gölünde göreve başlamışlardı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nde Haziran ayı sonunda atlı jandarma birliği göreve başlamıştı.

Atlı birliğin, eylül ayının sonuna kadar bölgede görev yapacağı duyurulmuştu.

Trabzon Uzungöl'de yerli turistle sakin günler: Önceki sezonları arıyoruz
GÜNDEM
Trabzon Uzungöl'de yerli turistle sakin günler: Önceki sezonları arıyoruz
Abone Ol Google News
Türkiye bunu konuşuyor

Türkiye bunu konuşuyor

​İnsan yüzlü kelebek sosyal medyanın gündeminde.
Aksiyon filmi değil restorasyon

Aksiyon filmi değil restorasyon

Sümela Manastırı'ndaki 5 yıllık çalışma nefes kesiyor.
Yeni Şafak Yazarı Orakoğlundan flaş kulis: Muharrem İnce parti kuruyor

Bir HDP klasiği

Bir HDP klasiği

TBMM'nin en genç kadın milletvekili 'taciz'den bahsedince konuşturmadılar.

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?

İBB'ye ağaç tepkisi

İBB'ye ağaç tepkisi

AK Parti'li isim "​Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.