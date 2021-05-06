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Hayat Vaka sayısı en fazla azalan İzmirde denetimler sürüyor
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Vaka sayısı en fazla azalan İzmir’de denetimler sürüyor

Türkiye genelinde haftalık vaka sayısının en fazla azaldığı illerden İzmir’de tam kapanma denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Vaka sayısı en fazla azalan İzmir’de denetimler sürüyor
İzmir'de süren denetimler

Sağlık Bakanlığının yayınladığı haftalık vaka sayısı haritası geçtiğimiz günlerde güncellendi. 24-30 Nisan haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerin başında İzmir geldi. İzmir’de her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 335.09’dan 223.34’e düştü. Böylece vaka azalışı İzmir’de 111.75 olarak kayıtlara geçti.

  • Kentte vaka sayılarının 10 gün öncesine kadar yarı yarıya azaldığını ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Tedbirlerle birlikte vaka sayısında gözle görülür bir azalma var. Vefat sayısı aynı seyirde. Bir düşüş yok ama önümüzdeki günler için bir azalma beklentimiz var. Yoğun bakımlarda da şuan için bir sıkıntımız yok” açıklamasında bulurken, tam kapanma tedbirleri kapsamında denetimler de hız kesmeden devam ediyor.

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HEM ARAÇLAR HEM VATANDAŞLAR KONTROL EDİLDİ

17 günlük tam kapanma döneminde tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de polis ekipleri gün boyunca çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında araçları durduran trafik ve asayiş ekipleri, hem araç bazında hem de vatandaş bazında uygulamalar gerçekleştirdi. Araçlarında eksikleri olan vatandaşlara trafik polislerince işlem yapılırken, tam kapanma tedbirlerine uyulup uyulmadığı da asayiş ekipleri tarafından denetlendi.

VATANDAŞ MASKEDEN DE KURTULMAK İSTİYOR

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sektörlerden olan imalat sektöründe üretimlerini sürdürdüklerini belirten esnaf Tamer Ulusan, “Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca aynı anda çalışan personel sayımızı da düşürdük. İmalatçı olduğumuz için üretim yapıp ekonomiye destek vermek zorundayız. Bizler tam kapanma dönemimde işyerlerimizi açtık ama açamayan esnaf arkadaşlarımız da var. Vaka sayılarının düşmesi bu yüzden çok önemli. Umarım vaka sayıları daha da düşer ve diğer esnaf arkadaşlarımız da işlerinin başına geçebilir” temennisinde bulundu.

Hem Ramazan ayı hem de çalışma ortamlarının sıcak olması nedeniyle zorlandıklarını söyleyen Oktay Eski ise, “Ne kadar zorlansak da korona virüs nedeniyle maskemizi çıkarmadan çalışıyoruz. Türkiye genelinde vaka sayısı en fazla düşen il İzmir olmuş. Bu da bizi geleceğe yönelik umutlandırdı. İnşallah bu maskeleri de çıkarırız” diye konuştu.

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