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Vakalar her zaman kontrolümüzde oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayısında zaman zaman artışlar görüldüğünü belirterek, “Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı” dedi. Koca, 2021’in dünya genelinde “Sağlık Çalışanları Yılı” olması için çalıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

4. Türk Konseyi Bilim Kurulu Toplantısı İstanbul’da başladı. Toplantıya Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agayev, Macaristan Devlet Bakanı Zoltán Lorinczi, Kırgız Cumhuriyeti Saglık Bakanı Aly Kadir Sabirdinovich, Özbekistan Sağlık Bakanı Alisher Shadmanov’un yanısıra Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60’a yakın bilim insanı katıldı.

2021 ‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILI’

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri fedakarlık nedeniyle teşekkürlerini ileterek, “Sağlık çalışanlarımızın bu fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde “Sağlık Çalışanları Yılı” olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü’ne de ilettik. Teklifin Kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesi’nde kabul edilmesini temenni ediyorum” dedi.

EKSİKLİK YAŞAMADIK

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar sonucunda vaka artışının hiçbir dönemde kontrol dışına çıkmadığını vurgulayan Koca, “Sağlık tesislerimize ve vatandaşlarımıza koruyucu ekipman, ilaç, solunum cihazı gibi hayati önemi haiz malzemelerin eksikliğini yaşatmadık. Aldığımız tüm kararlarda, oluşturduğumuz Pandemi Bilim Kurulu ve Toplum Bilimleri Kurulu’nun öneri ve tavsiyelerini göz önünde bulundurduk. Süreç boyunca kamuoyu, periyodik basın toplantılarıyla bizzat şahsım tarafından düzenli olarak bilgilendirildi. Haziran ayından itibaren normalleşme sürecine geçtik. Bu süreçte, insanlarımızın toplu olarak kullandığı parklar, plajlar, restoranlar, ibadethaneler gibi yerlerin tümü için rehberler hazırlayarak uyulması gereken kuralları belirledik. Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı” diye konuştu.

  • 13 bin filyasyon ekibi görevde
  • Pandemi sürecinde dijital sistemlerden faydalanıldığını anlatan Bakan Koca, şöyle devam etti: “Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulamamız ile hem halkımızın işlemlerini kolaylaştırdık. Yaygın şekilde temaslı takibi yaptık. Bugün itibarıyla halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az iki kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik. İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık alanında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul Ofisi’nin açılışını 10 Eylül’de birlikte gerçekleştirdik.”
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