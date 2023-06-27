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Vakfe zamanı

Peygamber Efendimiz’in “Hac, Arafat’tır” hadisinde anlamını bulan Hacc’ın en önemli rüknü ‘vakfe’yi ifa etmek üzere milyonlarca hacı adayı bugün Arafat Dağı’nda buluşuyor. Günü ibadet ve dua ile değerlendirecek hacı adayları, geceyi burada geçirip şafak vakti Müzdelife’de olacak.

İbrahim Acar
04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Haccın en önemli rüknünü yerine getirmek için yola çıkan yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bugün Arafat’ta. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “2023 hac Organizasyonu” kapsamında Mekke’deki “Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye” bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak hacı adaylarının Arafat’a taşınması talimatını verdi.

ERBAŞ “VAKFE DUASI” YAPACAK

Erbaş, “Mekke’de bulunan 88 bin 430 hacı adayımızın Arafat intikalini başlattık, Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin” dedi. Türk hacı adayları otobüslerle otellerinden alınarak Arafat’ta hazırlanan çadırlara yerleştirildi. Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Erbaş, Vakfe Duası yapacak. Hacı adayları Arafat’ta vakitlerini Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirecek. Akşam saatlerinde Arafat’tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife’ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek “Cem-i tehir” yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak. Müzdelife’de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina’daki “Cemerat” bölgesine hareket edecek. Hacı adayları yarın “Büyük şeytana” yedi taş atacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar.

Heyecanlıyız

Hacı adayı Mehmet Erdoğan, Arafat’a çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ömer Vural da çok büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek, “Peygamberimizin gezdiği yerleri görmeyi çok arzu ettik. Allah nasip etti, biz de buraya geldik. Şükürler ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Fatma Köse Türkmen de “Allah’ımdan haccımın kabul olmasını istiyorum. Hiç anlatamam ki bu duygumu” diye konuştu.



#Hac
#Kurban Bayramı
#İbadet
#Mekke
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