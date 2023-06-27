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Valilik duyurdu: Bir ilde daha ormanlara giriş yasağı

Edirne Valiliği tarafından ormanlara, görevliler dışında girişler, 28 Haziran tarihinden itibaren 15 Ekim’e kadar yasaklandı. Yasağa uymayanlara idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

11:53 . 27/06/2023 Salı
DHA
Edirne'de ormanlara giriş 28 Haziran tarihinden itibaren 15 Ekim’e kadar yasaklandı.

Edirne'de ormanlara giriş 28 Haziran tarihinden itibaren 15 Ekim’e kadar yasaklandı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artış, ormanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, ormanlara girişlerin, 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığı belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle devam edildi: , "Edirne ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri zirai faaliyetlerde bulunanlar bu yasaktan muaftır.

İdari ve adli işlem yapılacak

Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlçe kaymakamlıklarımız ve orman işletme müdürlüklerimiz koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında '6831 Sayılı Orman Kanunu', 'Türk Ceza Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" denildi.




#Edirne
#Edirne Valiliği
#Orman
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