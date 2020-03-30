Hayat Ve kampanya bitti Hedef 5 bin aileydi 10 bini geçti
AKTÜEL

Ve kampanya bitti: Hedef 5 bin aileydi 10 bini geçti

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadan ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlatarak spor ve sanat dünyasına seslenmişti. Koronavirüs yüzünden mağdur olan 5 bin aileyi hedeflerken 10 bin aile için yardım topladıklarını duyuran Levent, kampanyayı şimdilik duyurduklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent
Haluk Levent

İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti.

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. Kampanyanın daha da büyümesi için Levent, destek veren isimleri tek tek duyurmuştu. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü ve 5 bin aile olan hedef 10 bini geçti.

Şimdilik bitti

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teşekkürler sporcu, müzisyen, oyuncu kardeşlerim! 30 saat önce Twitter’da başlattığımız dayanışmaya kucak açtınız. Hedef 5 bin aile idi. 10 bin 252 aileye ulaştık. Ve şimdilik bitti. Çünkü başvuruları ancak değerlendirebilecek ve 10 gün içinde gıda paketlerini gönderebileceğiz."

Haluk Levent'in paylaşımı

Haluk Levent başlattı çığ gibi büyüdü: Ünlü isimlerden sosyal medyada seferberlik
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Haluk Levent başlattı çığ gibi büyüdü: Ünlü isimlerden sosyal medyada seferberlik

AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor
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AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor

Ünlülerden ihtiyaç sahipleri için 'kira benden' akımı
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Ünlülerden ihtiyaç sahipleri için 'kira benden' akımı

Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
FOTOĞRAF 16
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Haluk Levent
Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. Levent, kampayaya destek veren isimleri tek tek açıkladı. İşte o isimler:
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