Ve kampanya bitti: Hedef 5 bin aileydi 10 bini geçti

İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti.

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. Kampanyanın daha da büyümesi için Levent, destek veren isimleri tek tek duyurmuştu. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü ve 5 bin aile olan hedef 10 bini geçti.

Şimdilik bitti

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teşekkürler sporcu, müzisyen, oyuncu kardeşlerim! 30 saat önce Twitter’da başlattığımız dayanışmaya kucak açtınız. Hedef 5 bin aile idi. 10 bin 252 aileye ulaştık. Ve şimdilik bitti. Çünkü başvuruları ancak değerlendirebilecek ve 10 gün içinde gıda paketlerini gönderebileceğiz."

Haluk Levent'in paylaşımı

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