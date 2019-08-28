Vedat Milor'un 'Balığa limon sıkılır mı?' anketi sonuçlandı​

Vedat Milor, dün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda takipçilerine "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" sorusunu yöneltti.

Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru:



BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?



Yorumlarınızı da alta yazarsanız sevinirim. — Vedat Milor (@vedatmilor) 27 Ağustos 2019

24 saat süre tanınan ankete 458 bin 674 sosyal medya kullanıcısı katıldı.

"LİMON SIKILIR" DİYENLER KAZANDI

Katılımcıların yüzde 69'u "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" sorusuna "Evet, sıkılır" yanıtını verdi. "Hayır, sıkılmaz" diyenlerin oranı ise yüzde 31'de kaldı.

Balık Restoran İşletmecisi Mustafa Topuz: ''Balığa, özellikle hamsiye limon sıkmak lezzetini kesinlikle kaçırır'' pic.twitter.com/8V6XRzYzAG — gzt (@gztcom) 28 Ağustos 2019