Videonun ardındaki: ‘Geçici’ dünya

“Bugünün sanatçısı görünmeyeni temsil eder. İşlerimin temelinde şüphe, bilmeme ve sorular var, cevaplar değil.” Bu sözler dünyaca ünlü video sanatçısı Bill Viola’ya ait. Sanat dünyasının yakından tanıdığı Bill Viola, ilk kişisel sergisiyle İstanbul’da... Sanatçının en eskisi 1979 en yenisi 2015 tarihine ait olan 10 işinden oluşan “Geçici” adlı sergi Borusan Contemporary’de bugün ziyarete açıldı. İzleyeni içine çeken işler Viola’nın sanat algısı ve yorumu hakında ipuçları veriyor.

“SANAT RUHU UYANDIRMAKTIR”

Bill Viola

Sanatçının işlerinde öne çıkan temalar ise içine alma, dönüşüm, su ve hava gibi elementlerle yüzleşme. İşlerdeki dönüşüm ise çoğunlukla karanlıktan aydınlığa doğru... Sergide yer alan “Yükseliş” ve “Sel” sanatçının pratiğini karakterize ediyor denebilir. Sanatçının 1979’da ürettiği “Işık ve Isıyla Portre” algı sorununun irdelerken 10 işi bir bütün olarak düşündüğünüzde 40 yılı aşkın kariyere; Viola’nin hem sanata bakışına hem video tekniğindeki gelişim ve değişimine dair okuma yapmak mümkün.

Sanatın ruhu uyandırma noktasındaki gücüne dikkat çeken Viola, “Eğer izleyicilerim işleri gördükten sonra hayatlarında kullanabilecekleri herhangi bir imge, düşünce, farkındalıkla, hisle devam edebiliyorlarsa ismimi, işlerin isimlerini ya da kaç iş gördüklerini hatırlamasalar bile başarılı olmuşum demektir. Sanat ruhu uyandırmaktır” diyor.

İBN ARABİ’YE ATIF

Sergi açılışına katılan eş Kira Perov, Bill Viola’nın en sevdiği alıntılardan birinin İbn Arabi’ye ait olduğunu belirterek şunları kaydediyor: “Bill’in en sevdiği alıntılardan biri 1165’te doğan Endülüslü düşünür İbn Arabi’den... Bu alıntıda şöyle deniyor: ‘Öz kıyıya sahip olmayan bir okyanus. Öze bakmanın bu dünyada veya diğerinde hiçbir başlangıcı veya sonu yoktur.’ Bu önemli alıntı sergideki bir çok işi anlatmak için kullanılabililir.” Kathleen Forde küratörlüğünde gerçekleşen sergi 13 Eylül 2020 tarihine kadar Borusan Contemporary’de hafta sonları ziyaret edilebilir.