WEFA, Avrupa’daki STK’ları AVİYAP platformunda bir araya getirdi

Toplantıya, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve WEFA Genel Başkanı Musab Aydın’ın yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

AVİYAP toplantısında özellikle afetlere hazırlık çalışmaları, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uluslararası insani yardımda ortak hareket etmenin gerekliliği üzerinde duruldu. Katılımcılar, Avrupa genelinde daha etkin bir iş birliği ağı kurulması için somut adımların atılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.