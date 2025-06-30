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WEFA, Avrupa’daki STK’ları AVİYAP platformunda bir araya getirdi

WEFA, Avrupa’daki STK’ları AVİYAP platformunda bir araya getirdi

11:5430/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu

Köln’de düzenlenen AVİYAP toplantısında, afetlere hazırlık, gönüllülüğün güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliği konuları masaya yatırıldı. Avrupa genelindeki STK’lar, insani yardımda ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarını Köln’de bir araya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa İnsani Yardım Platformu’nun (AVİYAP) dördüncü toplantısında, insani yardım alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli konular ele alındı.

Toplantıya, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve WEFA Genel Başkanı Musab Aydın’ın yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

AVİYAP toplantısında özellikle afetlere hazırlık çalışmaları, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uluslararası insani yardımda ortak hareket etmenin gerekliliği üzerinde duruldu. Katılımcılar, Avrupa genelinde daha etkin bir iş birliği ağı kurulması için somut adımların atılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Toplantının sonunda, WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, ev sahipliği için Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al’a ve katkılarından dolayı Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’a birer plaket takdim etti.

AVİYAP toplantılarının bir sonraki etabının, Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanıyor.

#WEFA
#Köln
#Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu
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