“Work Your World” programını yapay zeka platformu Marcel üzerinden duyurdu

Publicis Groupe dünya çapındaki tüm çalışanlarına esneklik, fırsat ve büyüme imkanını bir arada sunan yapay zeka destekli platformu olan Marcel’e özel bir deneyim programı olan Work Your World’ü 7 Aralık’ta duyurdu. 2022 Ocak ayı itibarıyla, güvenlik ve sağlığı merkezine alan program sayesinde Publicis Groupe bünyesindeki her çalışan, dünya genelinde grubun varlık gösterdiği herhangi bir ülkede 6 haftaya varan sürelerde çalışabilecek.

Marcel demosunda yayınlanan iç duyuru videosunu izlemek için linke tıklayınız.

Publicis Groupe Küresel Başkanı ve CEO’su Arthur Sadoun: “Hibrit dünyanın Publicis’teki herkes için bir fırsata dönüşebilmesi ve çalışma hayatının geleceğini daha yaratıcı ve cüretkar hale getirmek için uzun süredir çalışıyoruz. Pandeminin sona ermediğini biliyoruz, dünyanın herhangi bir zaman diliminde yeniden duraksayabileceğinin de farkındayız. Ancak bu durum, ufkumuzu ve perspektifimizi sınırlamak için bir neden değil. İleriye yönelik hareket etmeye devam edeceğiz. Zira kriz bir gün sona erecek ve biz çalışanlarımızın, Publicis’teki profesyonel ve kişisel deneyimlerini eşsiz hale getirmekle yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Publicis Groupe Küresel CSO’su Carlo Serrano ise; “Pandeminin kısıtlamalarına rağmen çalışanlarımız son derece etkili ve odaklı bir şekilde çalıştı ve aynı kendileri gibi, fayda sağlayan ve yetkin bir şirkette çalışmayı hak ediyorlar. Work Your Wold programı, küresel çaptaki ölçeğimiz, çeşitlilik ilkemiz ve Marcel sayesinde, her Publicis çalışanının daha büyük, daha iyi ve daha aydınlık bir dünyada yol almasına yardım edebilecek” dedi.

Work Your World, 2022 yılının başında devreye girecek; çalışanlar Marcel’in giriş sayfası üzerinden aşağıdaki adımları takip edebilecek:

• Publicis ofislerinin yer aldığı 100’den fazla ülkede, Marcel’in yapay zeka teknolojisi tarafından kendilerine özel seçilen yerel ve küresel lokasyonları inceleyebilecekler.

• Erişim verilen ülke ve lokasyonlara yönelik son dakika güncellemelerini, yerel sağlık ve iş regülasyonları eşliğinde görebilecekler, böylece seyahatlerinden önce gerekli önlem ve tedbirleri uygulayabilecekler.

• Programın Publicis ekosistemine özel olan Home Swap Home özelliği üzerinden çalışma arkadaşlarıyla konaklama paylaşımı ve değiş tokuşu yapabilecekler.

• Marcel’in yapay zeka özelliği üzerinden farklı ülkelerdeki çalışanlarla bağlantı kurarak ilgili lokasyonlarda çalışma ve yaşamanın nasıl olduğuna, seyahat etmek için en doğru zamanlamanın ne zaman olduğuna ilişkin ve daha birçok benzer detayı öğrenebilecekler.

• Uzmanlardan anlık olarak destek alıp, seyahat, sağlık düzenlemeleri, vize ve çalışma izni gibi süreçlere yönelik 24 saat boyunca anında destek alabilecekleri özel bir çağrı merkezine erişimleri olacak.

• Çalışanlarımız, kendileri tarafından ve kendilerine özel tasarlanmış bir network olan Work Your World Topluluğuna dahil olabilecek.

Work Your World geleceğe yönelik bir inisiyatif, ancak Publicis Grouope’un her zaman sahiplendiği miras ve değerlerinin bir sonucu: Viva La Difference. Marcel sayesinde her çalışan bu programa erişebilecek ve diğer ofisleri, kültürleri ve yaşam tarzlarını ortak çalışmaya dayalı bir topluluk aracılığıyla deneyimleyebilecekler.

Publicis Groupe, Aralık ayının ilerleyen günlerinde Marcel üzerinden gerçekleşecek ikinci Viva La Difference seminerinde Work Your World programı hakkında daha fazla detay paylaşacak.

Publicis Groupe Hakkında – The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] iletişimde küresel bir liderdir. Grup, danışmanlıktan, uygulamaya, pazarlama dönüşümünden dijital dönüşüme kadar, değer zincirinin her adımında yer almaktadır. Publicis Groupe, müşterilerin dönüşümlerinde ölçekli kişiselleştirmeyi geliştirme konusunda ayrıcalıklı bir partnerdir. Publicis Groupe İletişim, Medya, Data ve Teknoloji olmak üzere 4 ana kategorideki 10 uzmanlık alanına odaklanmaktadır. Birleşik ve akışkan bir organizasyon aracılığıyla, uzmanlık alanlarına her pazarda kolaylaştırılmış bir erişim sunar. 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Publicis Groupe, bünyesinde yaklaşık 80.000 çalışan istihdam etmektedir.