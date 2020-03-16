Hayat Ya İstiklal Ya Ölüm Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak
AKTÜEL

Ya İstiklal Ya Ölüm: Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Ya İstiklal Ya Ölüm” ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Yasin Uslu’nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin’in kaleme aldığı “Ya İstiklal Ya Ölüm” ün ilk bölümünde; İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merakla beklenen &quot;Ya İstiklal Ya Ölüm&quot; dizisi bu akşam ekranlarda olacak.
Merakla beklenen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi bu akşam ekranlarda olacak.

Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Hilmi Cem İntepe, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli’nin paylaştığı, “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisi bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Yasin Uslu’nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin’in kaleme aldığı “Ya İstiklal Ya Ölüm” ün ilk bölümünde; İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.

  • Tarihler bundan tam 100 sene önce 16 Mart 1920’yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır.

İstanbul Telgraf Merkezi’ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir.

Dizi bu akşam başlıyor.

Mebussan Meclisi'nin kapatılması, TBMM'nin kurulma fikri...

  • İstanbul’da tüm bunlar yaşanırken, Ankara’da teyakkuz halindedir. İşgal güçlerinin İstanbul’da yaptıkları, Ankara’da bulunan Mustafa Kemal ve yanındakileri de birçok tedbir almaya itmektedir. İstanbul’daki Mebussan Meclisi’nin işgal güçlerince zorla kapatılması, Ankara’da meclis kurma fikrine daha da yardımcı olmuştur ve İstanbul’daki mebuslar zor koşullar altında Ankara’ya gitmeye çalışmaktadırlar.

İstanbul’un işgali halk arasında da huzursuzluğa neden olmuştur ve vatanseverler vatanı kurtarmak için çareler aramaya başlamıştır. Topkapılı Mehmet, Hüsamettin Bey, Ethem Pehlivan, Galip, Halide Edip başta olmak üzere, daha nice isimsiz kahramanın bu işgal karşısında tek bir düşüncesi vardır: “Ya İstiklal Ya Ölüm.”

Provakatörler gözaltında

Provakatörler gözaltında

​İçişleri, provokatif koronavirüs paylaşımlarını tespit etti.
Yeni vakalar var

Yeni vakalar var

"Düşmanımızı biliyoruz, 1.5 - 2 ay çok önemli"
Yüzde 60ına bulaşmasını bekleyecekler

Yüzde 60'ına
bulaşmasını bekleyecekler

​İngiltere'den koronavirüse karşı tepki çeken strateji.
Tüm mekanlar kapatılacak

Tüm mekanlar kapatılacak

İçişleri 81 il valiliğine ek bir genelge daha gönderdi.
Şarkı söylenen <br>balkonların perde arkası

Şarkı söylenen
balkonların perde arkası

​Sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'da bu hastaneyi açmak istiyorlar.
Petrol alev alev

Petrol alev alev

Brent petrol çakıldı: ​2016'dan beri ilk kez 30 doların altına düştü.

Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

Rusya kepenk indirdi!

Rusya kepenk indirdi!

​Raflar boşaldı, bazı marketlerin kapısına kilit vuruldu...
Cemaatle <br>namaza ara!

Cemaatle
namaza ara!

'Peygamberimiz döneminde benzer tedbirler alınmıştı.'
'İngiliz itirafları'

'İngiliz itirafları'

'Ne ekipman var ne personel, tükendik'
'Bir kaç bin Türk...'

'Bir kaç bin Türk...'

Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek.
Yargıda<br>önlemler serisi

Yargıda
önlemler serisi

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül alınan önlemleri açıkladı.
Tane tane anlattı

Tane tane anlattı

​İtalya'daki trajediyi Türk akademisyenden dinleyin
'Gizli belge' rezaleti

'Gizli belge' rezaleti

Bakan Koca'dan uyarı: Hassasiyetinizle oynayanlar var.
Milyarlar<br>cepte kalıyor

Milyarlar
cepte kalıyor

​ASELSAN ithal tıbbi cihazların yerlisini daha kaliteli üretiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.