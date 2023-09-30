Yaban keçisi ailesi fotokapan tarafından görüntülendi

Milli Parklar, fotokapan görüntülerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
"Suya erişmek bizim için ne kadar kolay, ya onlar için. Suyu, onlar için de ulaşılabilir kıldık. Foto kapanlarımıza takılan yavru yaban keçisi ve ailesi bunun en güzel örneklerinden biri"
denildi.
Açıklamada,
"Susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaban hayvanlarının su ihtiyacının tespit edildiği alanlarda, 900’ü aşkın yalak yaparak yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyoruz. Su temini sağlanan bölgeleri fotokapan ile izliyor ve böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyoruz"
ifadeleri kullanıldı.
#Milli Parklar
#DKMP
#Yaban keçisi
2 saat önce