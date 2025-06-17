Yabancılar aile hekiminden hizmet alabilir mi? Aile Hekimliği düzenlemesinin detayları

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler, 15 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut düzenlemede; akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkan tanındı. Aile Sağlığı Merkezleri'nde, bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak. Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da yine; Aile Sağlığı Merkezleri'nden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek. Aile hekimleri tarafından düzenlenen özel amaçlı raporlar, 'hizmet ücretlendirme listesi' üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlikle ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.