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Yabancılar aile hekiminden hizmet alabilir mi? Aile Hekimliği düzenlemesinin detayları

Yabancılar aile hekiminden hizmet alabilir mi? Aile Hekimliği düzenlemesinin detayları

21:0617/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Yabancılar aile hekiminden hizmet alabilir mi? Aile Hekimliği düzenlemesinin detayları
Yabancılar aile hekiminden hizmet alabilir mi? Aile Hekimliği düzenlemesinin detayları

Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeye göre; aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek, her basamakta ücretli olan 'özel amaçlı raporlar' aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Peki yabancılar aile hekiminden hizmet alabilir mi? İşte yeni düzenlemenin detayları.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler, 15 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut düzenlemede; akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkan tanındı. Aile Sağlığı Merkezleri'nde, bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak. Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da yine; Aile Sağlığı Merkezleri'nden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek. Aile hekimleri tarafından düzenlenen özel amaçlı raporlar, 'hizmet ücretlendirme listesi' üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlikle ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.


YABANCILAR, AİLE HEKİMLİKLERİNDEN ÜCRETLİ HİZMET ALABİLECEK

Ayrıca Türkiye'de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan, 'ikamet izni olmayan yabancılar', hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecek. Sağlık hizmet sunumu bakımından 'özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar' (geçici koruma altındaki kişiler vb) yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecekler. Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili 'Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi', 15 Haziran 2025 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı siteden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezi'nden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca web sitesinde yer alan 'Dokümanlar' bölümünden vatandaşlar için kullanıcı kılavuzu, turistler için kullanıcı kılavuzu, aile hekimliğinde ücret karşılığı sunulacak hizmetlere ilişkin usul ve esaslar belgelerine erişilebiliyor.

#Aile Hekimliği Kanunu
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#Yabancı Uyruklular
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