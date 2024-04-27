Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Gök gürültülü sağanak, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak.