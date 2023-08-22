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Hayat

Yangının oksijenle bağlantısını kesin!

Yangın her ne kadar beklenmedik ve yıkıcı etkileri olan bir felaket olsa da soğukkanlı davranmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak hayat kurtarıcı olabiliyor.

Rabia Şenol
04:00 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Evlerde çıkan yangınlar insanlarda büyük paniğe neden olabiliyor. Birçok vatandaş yangın anında sakin kalamadığı için evlerinin camlarından kendilerini aşağıya atıyor. Yangın her ne kadar beklenmedik ve yıkıcı etkileri olan bir felaket olsa da soğukkanlı davranmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak hayat kurtarıcı olabiliyor.

HEPSİ SUYLA SÖNDÜRÜLMEZ

Evde çıkacak olası bir yangından etkilenmemek için sakin kalınması gerektiğini belirten İtfaiyeci Erhan Mahir, şu uyarılarda bulundu: “Yangının durumuna göre su veya yangın söndürme cihazı ile müdahale etmeleri gerekiyor. Her yangın su ile söndürülmez. Mutfakta tencerelerden kaynaklı çıkan yangınlarda ya da elektrikten çıkan yangınlarda kesinlikle su ile müdahale edilmemeli. Yangın alanını oksijenle bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Örneğin mutfakta yanan tencereyi yaş bir bezle kapağını kapatmanız gerekir. Havayla yangının bağını kesmek yangını söndürür.”

Şarjları prizden çekin

Erhan Mahir, vatandaş-ların yangın çıkmaması için dikkat etmesi gerektiği konuları şöyle sıraladı: “Kesinlikle yatak içinde sigara içilmemeli, izmaritler söndürülmüş olduğundan emin olunarak çöpe atılmalı. Elektrikli aletlerin prizlerde kesinlikle kalmaması gerekir, şarjlar doldurulduktan sonra prizden çekilmeli.”



#Yangın
#itfaiye
#Erhan Mahir
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