Yapay zeka da Oscar'a aday olacak

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), yapay zeka kullanılarak hazırlanan filmlerin de Oscar ödüllerine aday olabileceğini açıkladı. Akademinin resmi internet sitesinden yapılan açıklada, bu yıl itibarıyla geçerli olacak yeni ödül kuralları paylaşıldı. Yeni durumda, üretim sürecinde yapay zeka kullanılan yapımlar, belirli koşulları sağlamaları halinde Oscar için yarışabilecek. Öte yandan, jüri üyeleri, kazanacak filmleri seçerken "filmin üretiminde insanın ne derece rol aldığını" dikkate alacak. Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan "The Brutalist" filmi, yapay zeka kullanımı nedeniyle tepki toplamıştı. Hollywood oyuncuları ve senaristleri de yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle 2023'te greve gitmişti.

Jüri her filmi izlemek zorunda

Akademi'nin yeni kuralları arasında jüri üyelerinin, finalde oy kullanabilmesi için aday olan bütün filmleri izlemesi zorunluluğu da yer aldı. 2026 töreninden itibaren, üyelerin bir kategoride oy kullanabilmeleri için o kategorideki tüm aday filmleri izlemesi gerekecek. Daha önce bazı kategoriler için izleme kanıtı gerekirken, artık bu kural her kategori için geçerli olacak. Akademi, izleme sürecini kendi iç platformu Academy Screening Room üzerinden takip edecek. Eğer üye, filmi bu platform dışında izlediyse, "Başka yerde izledim" formunu doldurarak bunu belirtecek. İzlenmeyen filmler oy pusulasında gri renkle işaretlenecek ve seçilemeyecek. Bu değişiklik, Oscar seçmenlerinin birçok adayı izlemeden oy kullandığına dair yıllardır süregelen eleştirilerin ardından geldi. 2025 Oscarları öncesinde bazı isimsiz seçmenler, filmleri ilgisizlikten ya da vakit bulamadığından izlemediğini itiraf etmişti.

Oscar tarihinde bir ilk: Oyuncu seçimi başarısı ödülü verilecek.

Ek kurallar arasında, "Oyuncu Seçiminde Başarı (Achievement in Casting)" kategorisine dair detaylar da yer alıyor. Oscar tarihinde ilk kez, verilecek bu ödül, bir filmin oyuncu kadrosunu oluştururken casting yönetmenleri, yönetmenler ve yapımcılar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Adayların belirlenmesi sürecinde, Casting Direktörleri Birliği, uygun filmleri inceleyecek ve casting sürecinde gösterilen üretken katkı ve işbirliği düzeyine göre en fazla 10 filmi kısa listeye alarak oylayacak. Bu kısa listedeki filmler, özel bir “Bake-Off” etkinliğinde sunulacak. Etkinlikte, üyeler her film için beş dakikalık tanıtım videolarını izleyecek ve casting direktörleriyle soru-cevap oturumu düzenleyecek.. Kısa listeye giren filmlerle ilişkili casting direktörlerinden, casting süreçlerini anlatan yazılı bir açıklama ve bir fotoğraf ızgarası ya da tam oyuncu listesi sunmaları istenecek. Diğer yenilikler arasında ise şunlar yer alıyor: Animasyon Kısa Film adaylıkları için oylama, artık bu kategoriye katılmayı seçen ve kısa listeye kalan 15 filmi izleyen tüm Akademi üyelerine açık olacak. Uluslararası Uzun Metraj Film uygunluğu, artık mülteci veya sığınmacı statüsündeki yönetmenleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Müzik kategorileri için son başvuru tarihleri öne çekilerek; özgün şarkı için 15 Ekim, özgün film müziği için 3 Kasım oldu. Oscar’a nitelik kazandıran film festivalleri (örneğin AFI, Cannes ve Doc NYC), artık festival programları hakkında bilgi paylaşmak üzere Akademi üyelerine ulaşmak için onaylı posta şirketlerine erişim sağlayabilecek.







