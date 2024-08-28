Türkiye'nin Oscar adayı ‘Hayat’

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Oscar adayını, "Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz" ifadeleriyle duyurdu. Baba, kız ve nişanlısı arasındaki girft ilişkiyi işleyen filmin kadrosunda Umut Kurt, Melis Birkan, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk gibi isimler bulunuyor.
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1 saat önce