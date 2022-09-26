Hayat Yargılama bitene kadar ilaç verilmeli
KANSER GENEL SAĞLIK

Yargılama bitene kadar ilaç verilmeli

Kanser hastası bir vatandaşın tedavisi için kullanması gereken ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle açılan davada, mahkemeden ders gibi karar çıktı. İstanbul 19. İş Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre, kanser hastası Hüseyin D. (68), gördüğü kemoterapiden yeterli etkiyi alamadı. Doktorlar, sağlık durumu kötüleşen Hüseyin D.’ye ilaç desteği verilmesine karar verdi. Ekonomik durumu kötü olan vatandaş, reçete edilen ilaçların bedelinin SGK tarafından karşılanması için İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Müdürlük, dilekçede belirtilen ilaçların ödenemeyeceğini belirterek başvuruyu reddetti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Yargılama bitene kadar ilaç verilmeli
Mahkemeden yaşam hakkı vurgusu.

Hüseyin D., ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanması için avukatı Fatih Tahancı aracılığıyla dava açtı. Yargılamanın uzun sürme ihtimali göz önünde bulundurularak, ihtiyati tedbir talebinde bulunuldu. Dosyayı inceleyen İstanbul 19. İş Mahkemesi, vatandaşın tedavisinde kullanılan ilaç bedelinin tamamının herhangi bir kesinti veya iskonto yapılmaksızın yargılama neticesinde verilecek karar kesinleşinceye kadar SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

YAŞAM HAKKI BİRİNCİL HAKTIR

Mahkemenin kararında özetle şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Yaşam hakkının her türlü haktan üstün olduğu, sağlık hakkının korunmasının sosyal devlet ilkesinin bir gerekliliği olduğu değerlendirilmiştir. Davacının tehdit altında olan yaşam hakkına rağmen; öngörülemeyen bir yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemesi gerektiği kabul edilemez."

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