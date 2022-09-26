Yargılama bitene kadar ilaç verilmeli

Hüseyin D., ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanması için avukatı Fatih Tahancı aracılığıyla dava açtı. Yargılamanın uzun sürme ihtimali göz önünde bulundurularak, ihtiyati tedbir talebinde bulunuldu. Dosyayı inceleyen İstanbul 19. İş Mahkemesi, vatandaşın tedavisinde kullanılan ilaç bedelinin tamamının herhangi bir kesinti veya iskonto yapılmaksızın yargılama neticesinde verilecek karar kesinleşinceye kadar SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

YAŞAM HAKKI BİRİNCİL HAKTIR

Mahkemenin kararında özetle şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Yaşam hakkının her türlü haktan üstün olduğu, sağlık hakkının korunmasının sosyal devlet ilkesinin bir gerekliliği olduğu değerlendirilmiştir. Davacının tehdit altında olan yaşam hakkına rağmen; öngörülemeyen bir yargılama sürecinin sonuçlanmasını beklemesi gerektiği kabul edilemez."