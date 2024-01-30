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Hayat

Yarıyıl atölyelerle keyifli

Galataport İstanbul, yarıyıl tatili için çocuklara atölye ve etkinlikler düzenliyor. 4 Şubat’a kadar sürecek etkinliklerde çocuklar bu hafta da keyifli vakit geçirecek.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 06:53 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da 80. yılına özel bir sergiyle anılan Küçük Prens’in masalsı dünyası keşfedilecek.
Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da 80. yılına özel bir sergiyle anılan Küçük Prens’in masalsı dünyası keşfedilecek.

Bugün saat 15.00’te gerçekleşecek Butterfly Kakao Atölyesiyle çocuklar lezzetli ve eşsiz bir öğrenme deneyimi yaşayacak. Hem çikolata tiplerini öğrenip tadım yapacaklar hem de kakaonun çikolata yolculuğuna eşlik edecekler. Yarın saat 14.00’te ise Küçük Prens sergisine özel bir tur düzenlenecek. Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da 80. yılına özel bir sergiyle anılan Küçük Prens’in masalsı dünyası keşfedilecek. 1 Şubat Perşembe saat 14.00’te ise minikler Kahve Dünyası’nın tatlı atölyesinde çikolatanın hikayesini öğrenecek, lezzetleri tadımlayacak.


#yarıyıl
#tatil
#atölye
#Galataport
4 saat önce
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