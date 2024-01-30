Yarıyıl atölyelerle keyifli

Bugün saat 15.00’te gerçekleşecek Butterfly Kakao Atölyesiyle çocuklar lezzetli ve eşsiz bir öğrenme deneyimi yaşayacak. Hem çikolata tiplerini öğrenip tadım yapacaklar hem de kakaonun çikolata yolculuğuna eşlik edecekler. Yarın saat 14.00’te ise Küçük Prens sergisine özel bir tur düzenlenecek. Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da 80. yılına özel bir sergiyle anılan Küçük Prens’in masalsı dünyası keşfedilecek. 1 Şubat Perşembe saat 14.00’te ise minikler Kahve Dünyası’nın tatlı atölyesinde çikolatanın hikayesini öğrenecek, lezzetleri tadımlayacak.