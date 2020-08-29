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Hayat "Yaşayan en yaşlı evliler" Rekorlar Kitabında 79 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar
AKTÜEL

"Yaşayan en yaşlı evliler" Rekorlar Kitabı'nda: 79 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 110 yaşındaki Julio Mora ve 104 yaşındaki Waldramina Quinteros çifti, "yaşayan en yaşlı evliler" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 79 yıldır evli olan çiftin dört çocuğu ve 11 torunu, torunlarının ise 21 çocuğu ve bir torunu bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Ekvadorlu çift, &quot;Yaşayan en yaşlı evliler&quot; olarak rekorlar kitabına girdi.
Ekvadorlu çift, "Yaşayan en yaşlı evliler" olarak rekorlar kitabına girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı Komitesi, 1910 doğumlu Mora ile 1915 doğumlu Quinteros'u "yaşayan en yaşlı çift" olarak tescilledi. Her ikisi de emekli öğretmen olan Mora ve Quinteros'un evlilikleri 79 yıldır sürüyor. Halen dünyada daha uzun evlilikler olsa da çift, medeni birliktelikleri süren en yaşlı insanlar olarak kayıtlara geçti.

8 yaşındaki çocuk dört ayda bin 53 kitap okudu: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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8 yaşındaki çocuk dört ayda bin 53 kitap okudu: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Çiftin 4 çocuğu ve 11 torunu, torunlarının ise 21 çocuğu ve 1 torunu bulunuyor.

Salgın nedeniyle çocuklarıyla görüşememekten şikayetçiler

Sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen çiftin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geniş aile toplantılarından mahrum kalmaktan müteessir olduğu bildirildi.

Malazgirt’e dev Sultan Alparslan’ın silüeti: Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu
HAYAT
Malazgirt’e dev Sultan Alparslan’ın silüeti: Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

  • Daha önce ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde yaşayan John (107) ve Charlotte Henderson (105) çifti, şubatta "yaşayan en yaşlı çift" olarak Guinness kayıtlarına girmişti.

Antalya'nın meşhur 'fıtır' böreği: Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
FOTOĞRAF 10
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Antalya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan yöresel 'serpme börek' olarak bilinen 'fıtır' çok az yağ kullanılması, incecik açılan hamuru, iç malzemesinin bol ve farklı çeşitlerden oluşmasıyla biliniyor.
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Kıymalı- peynirli, karışık içli, kaşarlı, kuru meyveli, tahinli gibi 200 çeşidi bulunan börek, Antalyalıların özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği lezzetler arasında gösterilirken, böreğinin müdavimleri arasında kentteki bürokrotlar, belediye başkanları, sanatçılar yer alıyor.
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100 gram hamura yalnızca 1 çorba kaşığı yağ kullanılmasının yanı sıra, hamur 3 gün dinlendirilip daha sonra mermer tezgahta elle açılıyor. Havada döndürülerek esnetilip ince bir yaprak gibi açılan hamur usta ellerde lezzetli böreğe dönüşüyor.
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Antalya'da işletme sahibi 27 yıllık börek ustası Ali Murat Hizay, bu lezzetin Antalya dışına taşmasında öncülük edenlerden.
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Ulusal televizyon kanallarındaki yarışmalarda şov yaparak böreği tanıtan Hizay, her sabah mermer tezgahın başına geçerek böreğini bizzat kendisi açıyor.
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Havada birkaç tur döndürülen hamur yufka gibi incelirken, altına konulan her türlü yazı rahatlıkla okunabiliyor.
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Böreğin lezzetiyle birlikte yapımını da bir görsel şölene çeviren Hizay, geçen ay ABD'de bir restoranlar zincirinden börek yapması için davet aldı.
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Burada Amerikalı müşterilere böreğin nasıl yapıldığını şovla anlatan Hizay, hem böreğin lezzetiyle hem de görsel şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.
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Daha büyük hamur açmak için her gün hem börek, hem de antrenman yaptığını anlatan Ali Murat Hizay, tavsiyeler üzerine Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday olmaya hazırlanıyor.
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Daha büyük hamur açarak Türkiye'yi ve Antalya'yı bu şekilde duyurmayı hedeflediğini kaydeden Hizay, Hamurun gramajı çok azdır. 100 gram kullanıyoruz. İç malzemesi boldur. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyorum. Daha büyük hamur açarak Türk mutfağının tanıtımını yaparız dedi.
Antalya'nın meşhur 'fıtır' böreği: Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Antalya'da, 'Fıtır Börek' ustası Ali Murat Hizay, serpme börek olarak da bilinen Türk böreğini Amerikalılara tanıtmasının ardından, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.
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