"Yaşayan en yaşlı evliler" Rekorlar Kitabı'nda: 79 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Teknoloji

Elon Musk yeni çılgın projesi Neuralink'i tanıttı

Yaptığı birçok projeyle çılgın iş insanı olarak anılan Elon Musk'ın son konsepti Neuralink oldu. Daha önce SpaceX ile uzay yolculuklarının maliyetini düşüren Musk Tesla ile de elektrikli araçların popülerleşmesini sağlamıştı. Neuralink ile denenen ise insan beyninin bilgisayara bağlayıp beyin makine ara yüzlerini sağlamak. Musk'ın Türkiye saati ile Cumartesi gecesi yaptığı tanıtım ile Neuralink'e dair birçok soruya da cevap verilmiş oldu.