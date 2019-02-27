Hayat Yavru köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı
AKTÜEL

Yavru köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı

Yavru köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı

Bağcılar’da bir evde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir yavru köpeğe dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapan itfaiye eri o anları anlattı. Yavru köpeği hayata döndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye eri Semih Olcay “Bizim o yavru köpeği kurtarma şansımız trafik daha az yoğun olsaydı, insanlar bizleri gördüğü zaman hemen araçlarını kenara çekseler, daha çabuk olay yerine varacaktık, belki de kurtaracaktık ” dedi.

Haber Merkezi IHA
İtfaiyeci Semih Olcay.
İtfaiyeci Semih Olcay.

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangında ev içinde bulunan bir yavru köpek dumandan etkilenmişti. Olaya müdahale eden Kocasinan İtfaiye Amirliği’nde görev yapan Semih Olcay, dumandan etkilenip nefessiz kalan yavru köpeği hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Köpeğin hayata tutunması için uzun süre uğraş veren itfaiye erinin tüm çabasına rağmen yavru köpek hayatını kaybetti.
Yaptığı müdahaleyi bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada yayınlaması sonucu itfaiye erinin yaptığı müdahale büyük takdir topladı.
“İnsanlar bizleri gördüğü zaman hemen araçlarını kenara çekseler araçlarını daha çabuk olay yerine varacaktık”

Köpeği kurtarabilmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Kocasinan İtfaiye Amirliğinde görevli olan İtfaiye eri Semih Olcay trafik yoğunluğu daha az olsaydı yavru köpeğin kurtarılma şansının olabileceğini belirterek, “Bizim işimiz gönül işi, parayla yapılabilecek bir meslek değil. Gönülden yapabildiğiniz zaman bir insanın ve ya canlının hayatı için kendi canınızı hiçe sayıyorsunuz. Bunun maddi olarak bir karşılığı olamaz. Orada yaşadığımız bir olay her zaman başımıza gelen ancak kameralara yansıyan bir durum oldu o anda. Köpeğin hayatını kurtarmaya çalıştık, bir canlının yaşama tutunmaya çalışmasını sağladık başaramadık ve sonucunda üzüldük. Bizim o yavru köpeği kurtarma şansımız, trafik daha az yoğun olsaydı, insanlar bizleri gördüğü zaman hemen araçlarını kenara çekseler araçlarını daha çabuk olay yerine varacaktık. Bu yavru bir köpekti bu bir insan da olabilirdi. Elimizden geleni yaptık köpeğe de çok üzüldüm. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor, acil durum ekiplerinin önünde durmamaları gerekiyor” dedi.

REKLAM

Sokaklar dar itfaiye araçları büyük

İtfaiye eri Semih Olcay, acil durum ekiplerinin olaya en hızlı şekilde müdahale etmesi için vatandaşların özverili olması gerektiğini altını çizerek, “ İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu park alanları var ancak insanlar bu duruma pek aldırış etmiyorlar buna da sebep park yerlerinin evlerine uzak olması. İnsanlar evlerine en yakın yerlere park etmeye çalışıyor, İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşadığımız için bu çok zor oluyor. Sokaklarımız dar İtfaiye araçlarımız büyük, insanların bu konuda biraz daha özverili olması lazım. Çünkü yarın öteki gün kendi evleri de yanabilir kendi canlarına da zarar gelebilir İtfaiye’nin Ambulans ekiplerinin yani acil durum ekiplerinin olay yerine hızlı intikal edebilmesi için biraz daha özverili olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Aytaç Arman'ın vefatı Yeşilçam sanatçılarını üzdü
HAYAT
Aytaç Arman'ın vefatı Yeşilçam sanatçılarını üzdü

'Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi' miniklerin ufkunu açıyor
HAYAT
'Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi' miniklerin ufkunu açıyor

İstanbul Fellowship dün başladı
HAYAT
İstanbul Fellowship dün başladı
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'deki gerilimle ilgili açıklama.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Bakan Çavuşoğlu'ndan iki ülkeye sağduyu çağrısı.
Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

Keşmir'de tırmanan gerilim bölgeyi etkiliyor.
Mısırda yangın faciası

Mısırda yangın faciası

​10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
24 kadının el emeği

24 kadının el emeği

Genellikle 400 bin dolarlık evlerde kullanılıyor.
Uğur İbrahim Altaydan Konya için iddialı projeler

Uğur İbrahim Altaydan Konya için iddialı projeler
Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

​Net karı yüzde 73.7 artışla 116,7 milyar doları buldu.

102 bin ürün denetlendi

102 bin ürün denetlendi

​Ticaret Bakanı Pekcan, son verileri paylaştı.

3 gollük konuşma

3 gollük konuşma

​Devre arasında yaptığı konuşma fitili ateşledi.
Bir günde 33 ton satıldı

Bir günde 33 ton satıldı

​Tanzim noktalarında satılan bakliyata ilgi büyük.
İstanbulda dolu sürprizi

İstanbulda dolu sürprizi

Bir anda başladı, trafikte aksamalara neden oldu.

Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Bakan Albayrak: Çalışmalarımız devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.