Yedi Başak 2023 Kurban kampanyasını duyurdu

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2023 yılında gerçekleştireceği kurban bağışı kampanyasının detaylarını duyurdu. “Kurbanım Kardeşliğe” sloganı ile kampanyasını duyuran dernek yurt dışı kurban bağışı hisse bedeli 1.900 TL, yurt içi kurban bağışı bedeli ise 5.000 TL olarak belirledi.





Yedi Başak Derneği, ülkemizde yaşanan depremden etkilenen afetzede vatandaşlara ve dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı hedefliyor. Kurban bağışlarıyla sofralarına et ve yüzlerine tebessüm götürerek onlara umut olmayı amaçlıyorlar.





Bu yıl da Türkiye'deki deprem bölgeleri ile Afrika ve Asya'da toplamda 11 ülkede, bayramın birinci günü bayram namazının ardından vekaletle kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahibi insanlara et olarak dağıtılıyor. Dernek, kurban kesiminin bilgisini bağışçılara SMS yoluyla iletiyor. Güven ve şeffaflık içinde Kurban kesim anında alınan video kaydı bağışçılara kurban videosu olarak tek tek gönderiyor.









Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, bu yıl "Kurbanım Kardeşliğe" sloganıyla yola çıktıklarını ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonları düzenleyeceklerini açıkladı. Bulut, insanlar arasında dayanışmanın ve paylaşmanın, millet olarak bizim fıtratımızda olduğunu belirtti.





Ekmeği bölüşebildiğimiz gibi sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi de birlikte paylaşabildiğimizi vurguladı. Bulut ek olarak kurban aşamaları hakkında şunları söyledi. “Yedi Başak Derneği olarak, kurban kesimi için belirlenen bölgeleri aylar öncesinden tespit ediyoruz. Bu süreçte, kurbanlık vasıflara sahip büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçimini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Kurbanların gerekli kontrollerini yaparak hazırlıklarını tamamlıyoruz. Dernek olarak, bağışçılarımızın vacip, adak, akika ve şükür kurban vekâletleriyle bu bölgelerde kurban alımlarını gerçekleştiriyoruz.





Bayramın birinci günü, bayram namazının ardından bağışçılarımızın vekalet verdiği kurbanların kesimine başlıyoruz. Kesilecek kurbanları, 3 kıtada ve 11 ülkede yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıyoruz. Özellikle ülkemizde depremzede vatandaşlarımız ve dünyadaki yetim aileler, mazlumlar, göç etmek zorunda kalanlar ve muhtaç aileler, Yedi Başak Derneği'nin kurban etlerine kavuşarak bayram sevincini yaşıyorlar. Dernek olarak, gerçek muhtaçlara ulaşabilmek için özverili bir çalışma yürütüyoruz. Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:





“Âdemoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan Kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.”





Mustafa Bulut, hayırseverlerin desteğiyle yürütülen bu projeye bağış yaparak hem ibadetlerini yerine getirebileceklerini hem de sevaba nail olabileceklerini ve bir yüreğe sevgiyle dokunabileceklerini ifade etti.







