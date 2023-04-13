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Hayat

Yeni Şafak ailesi büyüyor

Yeni Şafak, ‘Türkiye’nin Birikimi’ sloganıyla çıktığı yolda birikimine birikim katmaya devam ediyor. Ailemiz, son bir ayda katılan isimlerle daha da büyüdü.

04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak ailesi büyüyor.

Yeni Şafak ailesi büyüyor.

#Yılmaz Yıldız
#Erdal Kılınç
#Aydın Ünal
#Mahmut Osmanoğlu
#Samed Karagöz
3 saat önce
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