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Yeni Şafak 'İkinci Yüzyıla Merhaba Eki': Dolu dolu 3 gazete 144 sayfa

Yeni Şafak Gazetesi, yayınlamış olduğu başarılı eklere bir yenisini daha ekledi. Özel içerikli, her biri 47 sayfa olan dolu dolu üç özel ek, okurlarıyla buluştu. Türkiye genelinde gazeteyle birlikte dağıtılan eklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Milletçe geleceğe odaklandık' yazısı da bulunuyor.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
10:44 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 10:53 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak İkinci Yüzyıla Merhaba Eki, 3 gazete 144 sayfa.
Yeni Şafak İkinci Yüzyıla Merhaba Eki, 3 gazete 144 sayfa.

Yeni Şafak Gazetesi, 'İkinci Yüzyıla Merhaba' adlı toplam 144 sayfalık 3 fasikül özel ek hazırladı. Bu özel ilavelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletçe geleceğe odaklandık' başlıklı yazısı bulunuyor.


Türkiye, eğitim ve sağlıktan adalete, dış politikadan terörle mücadeleye, savunmadan enerjiye, ulaştırmadan teknolojiye, spordan iletişime tüm alanlarda kendi yüzyılını gergef gergef işleme azminde. Coğrafyanın tarih yapıcı ülkesi, İkinci Yüzyıl'a bu heyecanla giriyor. Bu bağlamda yapılan hizmetler ve hedeflenen faaliyetler bakanlar ve büyükşehir belediye başkanlarının elleriyle tek tek kaleme alındı.

Bakanlar tek tek kaleme aldı


'Gözümüz Yükseklerde' başlıklı ikinci eklerde ise; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yazıları da yer alıyor.

Büyükşehir belediye başkanlarının da yazıları yer alıyor


Dolu dolu bir dosya hazırlayan Yeni Şafak Gazetesi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yazılarına da yer verdi.

Yeni Şafak Gazetesi ile birlikte istemeyi unutmayın


Ülke genelinde gazeteyle birlikte dağıtılan eklerde, Türkiye'ye bugüne dek yapılan hizmetlerden, bundan sonra hedeflenen faaliyetlere kadar her şey sıralanıyor.


#Yeni Şafak
#İkinci Yüzyıla Merhaba Eki
#Recep Tayyip Erdoğan
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