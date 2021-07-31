Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın annesi Maide Kılıçarslan vefat etti

Yeni Şafak köşe yazarı gazeteci İsmail Kılıçarslan'ın annesi Maide Kılıçarslan 65 yaşında Hakk'a yürüdü.
Maide Kılıçarslan'ın cenazesi yarın (1 Ağustos) öğle namazını müteakip Ankara Beypazarı Oymaağaç Köyü'nden kaldırılacak.
Maide Kılıçarslan'ın yüksek tansiyona bağlı hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat ettiği öğrenildi.
İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
Dostumuz ve ağabeyimiz İsmail Kılıçarslan’ın anneciği bu sabah dünyasını değiştirdi. Kabri nur makamı cennet olsun. Annemizin cenazesi yarın (1 Ağustos) öğle namazını müteakip Ankara Beypazarı Oymaağaç Köyünden kaldırılacak. Dostlara duyurulur.
İnna lillah ve inna ileyhi raciun.