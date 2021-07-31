Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın annesi Maide Kılıçarslan vefat etti

Yara bere içinde bırakan sivrisinekler kuşlardan virüs taşıyor

İstanbul'da son zamanlarda sıklıkla rastlanan ve bir çok insanda enfekte yaralar açan 'Asya Kaplan Sivrisineği' endişe oluşturmayı sürdürüyor. Asya Kaplan Sivrisineği ve diğer pek çok sivrisinek türlerinin hayvandan insana ve insandan insana pek çok bakteri ve virüs taşıyarak ölümcül hastalıklar bulaştırabildiğine dikkat çeken uzmanlar, ''İklim değişiklikleri, sanayi ve evsel atıkların deniz ve göllere karışarak sularda kirlilik oluşturması, çöplerin ve atıkların fazlalaşması ve imha yöntemindeki aksaklıklar, müsilaj ile dere ve nehir sularının kuruması ve kirlenmesi, Asya Kaplan Sivrisineği başta olmak üzere diğer pek çok tehlikeli sivrisinek türleri için yaşam alanları oluşturmakta ve hızla üremelerine neden olmaktadır'' diyor.

