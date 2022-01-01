Yeni yıla ‘Merhaba’

Dünya, 2022’ye ‘Merhaba’ dedi. Koronavirüs salgını gölgesinde geçen ikinci yılda, özel ışık gösterileri gökyüzünü aydınlattı. 2022’yi ilk olarak Büyük Okyanus’taki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati karşıladı. Samoa Adaları, 2011’de bulunduğu zaman dilimini değiştirerek, dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler arasına girmişti. Yeni Zelanda ise 2022’ye Türkiye saatiyle 14.00’te girdi. Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü. Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00’da Avustralya oldu. Ülkenin en büyük kenti Sidney’de geleneksel 12 dakikalık havai fişekli kutlama yapıldı.

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SALGIN GÖLGESİNDE TEDBİRLİ YENİ YIL