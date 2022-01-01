Yeni yıla ‘Merhaba’

Dünya, 2022’ye ‘Merhaba’ dedi. Koronavirüs salgını gölgesinde geçen ikinci yılda, özel ışık gösterileri gökyüzünü aydınlattı. 2022’yi ilk olarak Büyük Okyanus’taki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati karşıladı. Samoa Adaları, 2011’de bulunduğu zaman dilimini değiştirerek, dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler arasına girmişti. Yeni Zelanda ise 2022’ye Türkiye saatiyle 14.00’te girdi. Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü. Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00’da Avustralya oldu. Ülkenin en büyük kenti Sidney’de geleneksel 12 dakikalık havai fişekli kutlama yapıldı.
SALGIN GÖLGESİNDE TEDBİRLİ YENİ YIL
- Öte yandan Kovid-19’un Omicron varyantı nedeniyle birçok ülke yeni yıla kısıtlamalarla girdi. Günlük vaka sayılarının rekor kırdığı İtalya’da, halka açık tüm etkinliklere kısıtlamalar getirildi, yeni yıl kutlaması yapılmadı. Vakaların arttığı Yunanistan’da yasaklar nedeniyle yılbaşı kutlamaları olmadı. Sağlık Bakanı Thanos Plevris, eğlence ve spor sektöründe yeni önlemlerin alındığını söyleyerek yeni bir kapanmanın önüne geçmek istediklerini söyledi. Tatillerde virüsün yayılmasını engellemek için Fransa hükümet, halka açık konserler ve havai fişek gösterileri yapmadı. İngiltere’de artan yeni tip vakalar nedeniyle kutlamalar ve tiyatro oyunları iptal edilmişti. Ülkede kutlamalar sadece canlı yayınlarla ekranlara getirildi. Hindistan ve Brezilya’da da kutlama olmadı. Türkiye de yeni yıla Boğaz’da havai fişek ve Galata Kulesi’nde ışık gösterileriyle adım attı. 40 bine dayanan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlardan kimi 2022’ye evlerinde girmeyi tercih etti kimisi de aldırış etmeyip sokaklara döküldü.