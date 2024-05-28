Yeşilay’a yeni başkan

Yeşilay'ın 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel başkanlığa Doç. Dr. Mehmet Dinç seçildi. Sepetçiler Kasrı'nda şube temsilcileri ve delegelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, genel başkan seçimi yapıldı ve yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Genel başkanlığa seçilen, 71, 72 ve 73'üncü dönem Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Dinç son 3 dönemdir genel başkanlık yapan Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ten görevi devraldı. Açık oylamada Yeşilay 74. Dönem Yönetim Kurulu asil üyeliğine Doç. Dr. Dinç, Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak, Sümeyye Ceylan, Prof. Dr. Murat Şentürk, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Çetin Dönmez, Ülkenur Büke, Çağrı Soyer, Dr. Şeyma Halaç, Doruk Malhan, Yasin Erol, Gaye Somuncu Yılmaz ve Prof. Dr. Şule Alan seçildi. Doç. Dr. Dinç, "Önümüzdeki dönemde de Yeşilay'ın gelişimine katkıda bulunacağız ve bağımlılıkla mücadele bayrağını çok daha yukarılara çıkaracağız." dedi.