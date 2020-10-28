Yetim çocuklar barış ve kardeşlik için zeytin topladı

Yetim Vakfı tarafından yönetilen Reyhanlı Eğitim Köyü’nde kalan çocuklar için bu yıl dördüncü kez “Zeytin Toplama Şenliği” düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, çocuklar Kovid-19 tedbirlerine uyarak sosyal mesafeli oyunlarla doyasıya eğlendi. Gönüllerince oynayan Suriyeli yetim çocuklar ayrıca barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

ZEYTİN TOPLAMA YARIŞI

Çocukların ilk elden zeytin toplamaları ve eğlenceli bir gün geçirmeleri adına 22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kovid-19 tedbirleri gereği sosyal mesafeye uyularak 150 Suriyeli yetim çocuk ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir heyecanla dallara uzanan çocuklar, gruplara ayrılarak kendi aralarında zeytin toplama yarışı da düzenledi.

HAYAT Yetim anneleri maske üretiyor

“SAVAŞLAR BİTSİN, ÇOCUKLAR ÖLMESİN”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, “Zeytin barış ve bereketi işaret eden çok önemli bir sembol. Etkinliğimiz vesilesiyle tüm dünyaya seslenmek istiyorum; artık savaşlar dursun, çocuklar öldürülmesin, insanlar ölmesin. Zeytin toplama etkinliğimiz vesilesiyle de dünyaya barış gelsin istiyorum” dedi.

REKLAM

HAYAT Bin yetim ailesinin yüzü gülecek

“YETİMLER İÇİN FAALİYETLER DEVAM EDECEK”

“Minik Eller Bereket Topluyor” sloganıyla Zeytin Toplama Şenliği’ni gerçekleştirdiklerini anlatan Gülsatar, “Zeytin Toplama Şenliği’nde çocuklarımıza zeytin toplayarak onları hayata hazırlamaya dönük bir çaba içerisindeyiz. Aynı zamanda zeytin barışın sembolüdür. Yetim çocuklar üzerinden zeytini bir sembol olarak değerlendirip dünyaya barış mesajı vermek istiyoruz. Bu vesileyle her sene burada zeytin toplama şenliği yapıyoruz” dedi. Yetim çocukların psikososyal gelişimleri için çalışmalarını devam ettireceklerini söyleyen Gülsatar, "Dünyada hiçbir çocuk yetim kalmasın. Toplumların bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yetim Vakfı’nın öncülüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen “Zeytin Toplama Şenliği”

HAYAT İHH’dan 184 bin yetime bayramlık

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM”

Şenlikte doyasıya eğlenen 11 yaşındaki Meryem duygularını şu ifadelerle dile getirdi; Ben burada, Reyhanlı Eğitim Köyü’nde okuyorum. Bugünkü etkinlik çok güzeldi, top oynadım, balon uçurdum. Bu etkinlikler bize her şeyi unutturuyor. Çok mutlu oluyoruz. 4 buçuk yıl önce Halep’ten buraya geldik. Türkiye’yi çok seviyorum, benim ikinci vatanım gibi. Ama bir gün ülkemde savaş biterse geri döneceğim. Orada faydalı olmak için çalışacağım.”

REKLAM

TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ZEYTİNYAĞI ÜRETİLECEK

Çocukların zeytin dallarından kendi elleriyle topladıkları zeytinler, fabrikada işlenerek yine onların yararına satışa sunulacak. Hayırseverler, taze ve çocuk elinin değdiği zeytinyağlarını Yetim Vakfı aracılığıyla temin edebilir.