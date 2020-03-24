Yetişkin ve çocuklara özel 10 film 10 kitap

Koronavirüs günlerinde aileler evlerine kapanmak zorunda kaldı. İşe gidemeyen büyükler, okula gidemeyen çocuklar bütün zamanlarını birlikte geçirmek zorunda. Vakti verimli değerlendirmenin en iyi yöntemi ise film izlemek ve kitap okumak. Biz de sizin için film ve kitap listeleri oluşturduk. Yazar ve eleştirmen Necip Tosun 10 kitaplık bir liste hazırladı. Yazar ve şair Mevlana İdris, çocuklar için kitaplar önerdi. Film eleştirmeni Burak Göral, çocukların izleyebileceği filmler seçti.

Yazar ve eleştirmen Necip Tosun sizler için 10 kitap seçti

* Yunus Emre / Divan * Mevlâna / Mesnevi * Ömer Seyfettin / Bütün Hikâyeleri * Nâzım Hikmet / Bütün Şiirleri * Ahmet Hamdi Tanpınar / Saatleri Ayarlama Enstitüsü * Sezai Karakoç / Bütün Şiirleri * Sait Faik Abasıyanık / Bütün Öyküleri * Oğuz Atay / Tutunamayanlar * İsmet Özel / Tüm Şiirleri * Cahit Zarifoğlu / Tüm Şiirleri

Mevlana İdris’ten çocuklar için bir listesi aldık

*Yaşlara göre farklı, Mustafa Ruhi Şirin ve Fatih Erdoğan kitapları *Mesnevî’den seçilmiş hikâyeler *Peter Bichsel çocuk hikâyeleri *Cahit Zarifoğlu çocuk kitapları *Kemalettin Tuğcu kitapları *Momo (Michael Ende) *Bostan ve Gülistan (Şeyh Sadi Şirazi) *Küçük Prens (Antoine de Saint Exupery) *Altmışikiden Tavşan (Gökhan Özcan) *Pıtırcık (René Goscinny, Jean-Jacques Sempé)

10 popüler çocuk filmi

Film eleştirmeni Burak Göral, Türkiye’nin çocuk seyirci ve ebeveyn odaklı tek sinema sitesi “çocukla sinema” da pek çok liste yayımladıklarını söyledi. İşte Göral’ın önerdiği çocukla sinema sitesinden 10 en popüler film.

*Kral Şakir Korsanlar Diyarı *Oyuncak Hikayesi 4 *Moana *Can Dostlar *Aslan Kral (2019) *Çılgın Hırsız 3 *Karlar Ülkesi 2 *Rafadan Tayfa Göbeklitepe *Kuzular Firarda *Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

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Salgın filmlerinden uzak, bütün aile birlikte izleyebileceğiniz 10 film seçtik

*Umudunu Kaybetme (Yönetmen: Gabriele Muccino) *Cennetin Rengi (Yönetmen: Majid Majidi) *Can Dostum (Yönetmen: Eric Toledano) *Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Yönetmen) *Patch Adams (Yönetmen: Tom Shadyac) *Sefiller (Yönetmen: Tom Hooper) *Forrest Gump (Yönetmen: Robert Zemeckis) *Düşler Ülkesi (Yönetmen: Marc Forster) *Mucize (Yönetmen: Stephen Chbosky)