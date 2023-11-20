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Hayat

Yıldız Holding’den yeni sergi

Sevda Dursun
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 06:16 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni koleksiyon sergisi Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutuyor.

Yeni koleksiyon sergisi Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutuyor.

Yıldız Holding’in her yıl Kasım ayında kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”nde yeni bir sanat koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne kayıtlı 672 farklı tarihi eser arasından 350 eserlik bir seçki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Holdingin Çamlıca Kampüsü’nde arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisi Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutuyor.


#sanat
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Anadolu medeniyetleri
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