Yıldız Holding’den yeni sergi

Yıldız Holding’in her yıl Kasım ayında kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”nde yeni bir sanat koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne kayıtlı 672 farklı tarihi eser arasından 350 eserlik bir seçki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Holdingin Çamlıca Kampüsü’nde arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisi Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutuyor.