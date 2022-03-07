Yılın basın fotoğrafları belli oldu: 2022 yılının kazananları açıklandı

Yılın Basın Fotoğrafı 2022 ödülü, AB Çevre ve Doğa Fotoğrafları arasından seçildi. Ukrayna’da yaşanan savaşta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i fotoğraflayarak dünya medyasında adından başarı ile söz ettiren Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın çektiği Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj felaketini anlatan karesi Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.

2021 yılında yaşanan olaylara damga vuran yaklaşık 5 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri’nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi. Üniversite öğrencilerinin özendirilmesi amacı ile 4.’sü verilen Ara Güler Özendirme Ödülü ise Çukurova Üniversitesi’nden Nurullah Memiş’in oldu.

2021’E DAMGA VURAN ÇEVRE FELAKETLERİ

2021 yılında Türkiye genelinde yaşanan başta müsilaj, sel ve yangın gibi felaketler Yılın Basın Fotoğrafı ödüllerine yansıdı. Yılın Basın Fotoğrafı ödülünün kazananı Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, aynı karesi ile AB Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı ödülünü aldı. Ümit Bektaş, müsilaj serisi ile Foto Röportaj kategorisinde ikincilik kazandı, AFP Foto Muhabiri Yasin AKGÜL de müsilaj fotoğrafı ile AB Çevre ve Doğa üçüncüsü oldu. Antalya Manavgat’ta yaşanan orman yangını karesiyle Sabah Foto Muhabiri Murat Şengül AB Çevre ve Doğa kategorisinde ikinci olurken, Kızılay İyilik Ödülü’de DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli’nin yine Antalya’daki yangında birbirine yardım eden iki gönüllünün fotoğrafına verildi. Yılın Foto Röportajı ödülü de Marmaris’te orman yangınında yaşananları aktardığı fotoğraf serisinin oldu. Marmaris yangınında çektiği karesiyle İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun, Haber Fotoğrafı İkincisi oldu. Orman yangınlarında çektikleri kareleri ile İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç AB Çevre Özel Ödülü, DHA Foto Muhabiri İbrahim Laleli ise bu daldaki mansiyonu kazandı.

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GÖÇMENLER FOTOĞRAFLARA YANSIDI

Taliban’ın hiçbir direnişle karşılaşmadan Kabil’e girmesinden sonra ülke genelinde göç akını yaşanmaya başladı. Afganistan’dan kaçan göçmenler, özellikle Türkiye sınırlarına dayanırken, sınırı geçmeyi başaranların yaşadığı zorluklar fotoğraflara yansıdı. EPA Foto Muhabiri Sedat Suna’nın çektiği, kaçakçılar tarafından Van’a getirilen ve gizlendikleri evde gözaltına alınan mültecileri gösteren fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı birincisi oldu. Yine Sedat Suna’nın Suriye’deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen şampiyon güreşçi Adnan Osman’ın şampiyonluk hikayesini anlatan fotoğraf serisi SGDD – ASAM Özel Ödülü, güvenlik güçlerinden kaçmak için kanalizasyon borusunun içine saklanan Afgan mülteci fotoğrafı ise Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım’ın Ege Denizi’nde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından soğuk suda donmaktan son anda kurtarılan mülteci bir kadının termal battaniyeye sarılı fotoğrafı da Mustafa Pekcan Özel Ödülü’ne layık görüldü.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ

Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan Türkiye Güzellikleri 2022 Ödülleri’nde ise Harran’dan karesi ile Ahmet Aslan birinci, Sümela Manastırı fotoğrafı ile Metin Öztürk ikinci, Borçka’dan çektiği fotoğrafla Ali Mermertaş ise üçüncü oldu. Bu kategoride sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan fotoğrafıyla Yalçın Çiftçi’ye Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü verildi. 5’si verilen ASKA Özel Ödülü’nü ise Sapanca Gölü’nün sisli manzarası ile Hasan İçel kazanırken ATSO adına verilen RotaAntalya özel ödülü Burdur’daki Yarışlı Gölü fotoğrafının oldu. Türkiye Güzellikleri 11-13 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda sergilendikten sonra dünyanın önemli kentlerine taşınacak.

“SIFIR ATIK” FARKINDALIĞINA DESTEK

Yılın Basın Fotoğrafları 2022 ödüllerinde üçüncü kez “Sıfır Atık Özel Ödülü” verildi. “Sıfır Atık Projesi”nde farkındalığa destek olmak amacı ile verilen “Sıfır Atık Özel Ödülü” Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Foto Muhabiri Öner ŞAN’ın, Rus sanatçı Güzel Amirova’nın atık malzemeden yaptığı kıyafet ve heykel fotoğrafına verildi.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ FOTOĞRAFA ÖZENDİRME

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının yanı sıra usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için öğrenciler arasında düzenlediği “Ara Güler Özendirme Ödülü” ise bu yıl dördüncü kez verildi. Ara Güler Özendirme Ödülü, Çukurova Üniversitesi öğrencisi Nurullah Memiş’in fotoğrafına verildi.

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İLK ONUR ÖDÜLÜ SÖKMEN BAYKARA’YA

Ayrıca bu yıl Türkiye Foto Muhabirleri Derneği aldığı bir kararla her yıl bir usta isme Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine karar verdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, bu ilk ödülü 1958 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde mesleğe başlayan ve 1965 ve 1992 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde görev yapan 86 yaşındaki Sökmen Baykara’ya verilmesine karar verdi. Baykara’nın bu yıl içerisinde yayınlanan “Gözle Yazılan Tarih” adlı kitabı da medya dünyasında ilgi çekmişti.

ÖDÜLLER HAZİRAN’DA DAĞITILACAK

Toplam ödülü 37 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında Ankara’da sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.

GENÇLERLE BULUŞMALAR

Türk medya ve fotoğraf dünyasından önemli isimleri bir araya getiren jüri, Antalya’da Aska Lara Otel’de 4 gün süren bir organizasyonla toplandı. Fotoğrafların değerlendirmesi ise 2 gün sürdü. Jüri üyelerinden Mustafa Seven, Mehmet Turgut, Tolga Adanalı ve Rıza Özel ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen söyleşiyle öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI JÜRİSİ ZOR BİR SÜRECİ TAMAMLADI

Jürinin fotoğrafları seçmekte zorlandığının altını çizen Jüri Başkanı Coşkun Aral, “TFMD olarak 37.’sini bu yıl yaptığımız fotoğraf yarışmasında foto muhabirleri muhteşem çalışmalarını önümüze serdiler. Jüri olarak zorlandık ama en iyilerini seçtik. 2022 yılında tüm dünyada çevre felaketleri yaşandı. Bu felaketler fotoğraf ödüllerinde de dikkat çekti Bu alanda ödül alan fotoğraflar, çevresel olaylar konusunda insanlığın farkındalığına da hizmet edecektir” diye konuştu. Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı Mustafa Seven’se, “Yarışma jürisi, Türkiye fotoğrafı açısından ne kadar kıymetli bir yerde olduğumuzu görmemizi sağladı. Türk foto muhabirleri dünya ile rekabet edebilecek fotoğraflara imza atıyor. Çok hareketli bir coğrafyada yer alıyoruz, bu coğrafyanın avantajlarını iyi kullandıklarını düşünüyorum. Çok zorlu bir seçim süreci oldu” dedi.

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37 YILLIK BİRİKİM VE DEĞERLENDİRME

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ise “37 yıl, bir fotoğraf organizasyonu açısından çok önemli. Aralıksız olarak böylesine büyük bir organizasyonu sürdürmek kolay değil. Bu yarışmanın ödüllerini prestijli kılan 37 yıllık birikimi ve değerlendirme süreci. Her yıl bu ödüller çok değerli isimlerin bir araya geldiği jüri toplantılarıyla saatler süren değerlendirmelerle belirleniyor. Geçtiğimiz yıl çevresel felaketler tüm dünyayı etkiledi. Türkiye’de de orman yangınlarından, sellere, müsilajdan kuraklığa çevre felaketleri yaşandı. Çevre konusunda tüm insanlık daha duyarlı olmalıyız. Bu ödüllerle bu alandaki farkındalığa katkımız olmasından mutluyuz” diye konuştu.

YILIN BASIN FOTOĞRAFI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN ÜMİT BEKTAŞ KİMDİR?

Ümit Bektaş 1972 yılında Ankara’da doğdu. Lise yıllarından itibaren fotoğraf çekmeye başladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda foto muhabiri olarak göreve başladı. 2004 yılında Milliyet Gazetesi’nden ayrılarak Reuters Haber Ajansı’na geçti. Halen bu ajansta haber fotoğrafçılığı yapmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca 50’yi aşkın ülkede görev yaptı. ABD’nin Irak’ı işgalini ve Afganistan’daki NATO operasyonunu iliştirilmiş gazeteci olarak takip etti. Bosna, Cezayir, Kosova, Gürcistan, Sırbistan, Suriye, Hong Kong, Sudan ve Ukrayna gibi çatışma ve savaş bölgelerinde habercilik yaptı. Çektiği fotoğraflar Time ve Newsweek dergilerine kapak oldu, dünyanın saygın gazetelerinde çok sayıda fotoğrafı yayınlandı. 1995, 2011 ve 2022 yıllarında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından verilen Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. 2010 yılında ise Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülü'nü kazandı. Ümit Bektaş gazeteci Yasemin Bektaş ile evlidir ve Kuzey adında bir oğlu vardır.

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YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2022 JÜRİSİ:

Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı: Foto Muhabiri Coşkun Aral

Jüri Üyeleri: Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, AFP Foto Muhabiri Adem Altan, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün, Fotoğraf sanatçısı İlhan Eroğlu, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza Özel, Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut, Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Uğur Günay Yavuz (İsimler soyadı sırasıyla yazılmıştır)

Özel Jüriler:AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İlknur Gündoğmuş, ASKA Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir Gümüş, SGDD-ASAM Başkanı Cumhur Özen, Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörü Halil İbrahim İzgi

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İŞTE ÖDÜL ALAN KARELER;

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödülleri

Yılın Basın Fotoğrafı ve AB Yılın Çevre Fotoğrafı

Ümit Bektaş / Reuters

Haziran ayında Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara’da yaşanan kirliliğin ne kadar ciddi bir boyuta vardığını gözler önüne serdi. Müsilaj için yüzey temizliği konusunda seferber olunsa da ortaya çıktığı yaz başında deniz turizmini de etkiledi. Birçok plaj boş kalırken müsilajın tüm kirliliğine rağmen denize girenler de oldu.

Yılın Haber Fotoğrafı

Sedat Suna / EPA

İnsan kaçakçıları tarafından Van’a getirilen Afgan mülteciler günlerce gizli evlerde tutuluyor. Türk güvenlik güçlerinin yaptığı baskınlarında çok sayıda mülteci kaldıkları evlerden kurtarıldı ve gözaltına alındı.

Haber Fotoğrafı İkincisi

İsmail Coşkun / İHA

Marmaris’te yaşanan orman yangınları yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Alevlerden kaçan bir çift, objektiflere yansıdı.





Haber Fotoğrafı Üçüncüsü

Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet

Taliban Afganistan’a girmeden birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu’da bulunan en büyük hava üssünü olan Bagram Havaalanı bir gecede boşaltı. Geride kalan mühimmat, helikopter, uçak ve araçların hepsini kullanılamaz hale getirdi. Taliban milisleri, geride kalan askeri ekipmanları kontrol etti.





Rafet Hüner Özel Ödülü

Can Erok / DHA

Kastamonu’da meydana gelen selde 82 kişi öldü, çok sayıda vatandaş evinde mahsur kaldı. Bozkurt ilçesinde yaşanan felakette kurtarma operasyonları iki gün sürdü.





Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Kaçakçılar tarafından Van merkezden teknelerle Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarına bırakılan Afgan mülteciler, Nemrut Krateri yakınlarında otostop yaparak Diyarbakır’a ulaşmaya çalışıyor. Genç bir Afgan mülteci beton kanalizasyon borusunun içine saklandı.





Mustafa Pekcan Özel Ödülü

Uğur Yıldırım / Sabah

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30 Ekim’de Avrupa’ya gitme hayali ile yola çıkan Afrikalı 25 kişi Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Mültecileri donmak üzereyken bulan Türk Sahil güvenlik ekipleri mültecilere termal battaniyeler dağıttı.





Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı

Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ve Kasımpaşa maçı sağanak yağış altında yapıldı. Futbolculara zor anlar yaşattı.





Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi

Onur Çam / Goshots

Erzurum Palandöken’de Snowboard.





Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü

Özge Bozo / İHA

6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanışı Festivali Erzurum'da yapıldı. Tırmanışa katılan profesyonel dağcılar buz şelalesine nefes kesen bir tırmanış yaptı.





Spor Toto Özel Ödülü

Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni takımı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş kadın futbol takımı galibiyet sevinci yaşadı.





AB Yılın Çevre Fotoğrafı

Ümit Bektaş / Reuters

Haziran ayında Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara’da yaşanan kirliliğin ne kadar ciddi bir boyuta vardığını gözler önüne serdi. Müsilaj için yüzey temizliği konusunda seferber olunsa da ortaya çıktığı yaz başında deniz turizmini de etkiledi. Birçok plaj boş kalırken müsilajın tüm kirliliğine rağmen denize girenler de oldu.





AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi

Murat Şengül / Sabah

Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan can verdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını Türkiye tarihinin en büyük orman yangını oldu.





AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı

Üçüncüsü Yasin Akgül / AFP

Marmara Denizi’ni etkisi alan müsilaj darıca sahilinde yoğunlaştı. Deniz bisikleti ile denize açılanlar müsilaja yakından tanık oldu.





AB Çevre Özel Ödülü

Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA

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Marmaris orman yangını.





AB Çevre Özel Ödülü

İbrahim Laleli / DHA

Manavgat orman yangını.





Kızılay İyilik Özel Ödülü

İbrahim Laleli / DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan ve 10 gün suren yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 75 bin hektarlık alanın kül oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını söndürmek için 7'den 70'e herkes seferber oldu. Yangınla mücadele eden Kızılay Gönüllüleri dumandan etkilenen gözlerine, göz damlası damlatarak rahatlamaya çalıştı.





Sıfır Atık Özel Ödülü

Öner Şan / Antalya BŞB

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği HOBİFEST 2021'de Atık plastikten eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Rus sanatçı Güzel Amirova'nın yaptığı atık malzemeden heykel ve kıyafet sergilendi.





Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı

Erdem Şahin / EPA

İstanbul’da Galata Köprüsü’nün korkularında güneşlenen bir adam.





Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi

Selahattin Sönmez / Hürriyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Kıtası aniden başlayan sağanak yağışa yakalandı.





Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü

Sefa Tetik / İHA

Erzurum’da minik eller üşümesin diye yola çıkan off-road ekibinin üyeleri, 2 bin 800 rakımdaki köye yoğun kar ve tipi altında sırtlarında çuval çuval kıyafet ve bot yardımı götürdüler. Kar ve tipiyle mücadele eden ekip, yolda birde trafik kazası geçirmelerine rağmen çocukları bot ve kıyafetlerine kavuşturdu.





Yılın Portre Fotoğrafı

Ozan GÜZELCE / Milliyet

Ediz Hun.





Portre Fotoğrafı İkincisi

Barış ACARLI / Gazete Oksijen

Okan Bayülgen.





Portre Fotoğrafı Üçüncüsü

Ozan GÜZELCE / Milliyet

Milli Yüzücü Viktoria Zeynep Güneş.





TFMD Özel Ödülü

Uğur Yıldırım / Sabah

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İdlib'de milyonlarca kişi Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan çadır kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye, İdliblilerin barınma sorununa çözüm bulabilmek için bölgede 50 binden fazla briket ev inşa etti. Türk Kızılayı tarafından Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde insan edilen briket evde iki genç kadın sohbet ediyor.

Yılın Foto Röportajı Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerce süren orman yangınında 3.650 hektar alan zarar gördü.





Foto Röportaj İkincisi

Ümit Bektaş / Reuters

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi çevre ve deniz kirliliğinin ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne serdi. Müsilaj felaketi, canlıları da etkiledi.





Foto Röportaj Üçüncüsü

Emrah Gürel / AP

Özellikle Afganistan'dan gelen ve Türkiye'nin sınır ilindeki bölgede insan kaçakçılığı operasyonları göç akınını durdurmayı amaçladı. Operasyonda gruplar halinde göçmen yakalandı.





SGDD ASAM Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen güreşçi Adnan Osman’ın şampiyonluk hikayesi.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ (Genel katılıma açık fotoğraf yarışması)

ASKA Özel Ödülü

Hasan İçel Sapanca Gölü.

ATSO Rota Antalya Özel Ödülü

Ekrem Şahin

Burdur Yarışlı köyünde bulunan Yarışlı gölü her mevsim ayrı bir güzel. Yazın suların çekilmesi ile görsel bir şölen sunan göl yatağı, göçmen kuşların da uğrak alanı.

Türkiye Güzellikleri Birincisi

Ahmet Aslan

Harran kümbet evleri, Şanlıurfa.

Türkiye Güzellikleri İkincisi

Metin Öztürk

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Sümela Manastırı, Trabzon.

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü

Ali Mermertaş

Borçka, Artvin.

Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü

Yalçın Çifçi

Eyüpoğlu Camii, Cenani Konağı ve Kurtuluş Camii, Gaziantep.

Jüri Özel Ödülü

İsmail Serhat Şahin

Amasra / Bartın.

ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLÜ (Üniversite öğrencileri arasında özendirme yarışması)

Ara Güler Özendirme Ödülü

Nurullah Memiş / Çukurova Üniversitesi

Öğle molası vermiş makine işçisi.