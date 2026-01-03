Yoğun kar yağışı sebep oldu: İki kurt şehir merkezine indi

Kar kalınlığının artmasıyla birlikte besin kaynaklarına ulaşmakta güçlük çeken kurtların yerleşim alanlarına kadar indiği öğrenildi. Şehir merkezine yakın bir bölgede görülen kurtlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı. İki kurdun bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.