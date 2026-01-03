Yoğun kar yağışı sebep oldu: İki kurt şehir merkezine indi

Yeni Şafak
14:543/01/2026, Cumartesi
Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt, şehir merkezine yakın bir noktada görüntülendi.

Kar kalınlığının artmasıyla birlikte besin kaynaklarına ulaşmakta güçlük çeken kurtların yerleşim alanlarına kadar indiği öğrenildi. Şehir merkezine yakın bir bölgede görülen kurtlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı. İki kurdun bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.


Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtirken, benzer durumların yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulundu.



