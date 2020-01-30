Hayat Yoğurt kovasından dev orkestraya
AKTÜEL

Yoğurt kovasından dev orkestraya

Gaziantep’te müzik öğretmeni Yücel Adanur’un yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden yaptığı amatör aletlerle müzikle tanıştırdığı Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri yardımlarla 85 kişilik dev bir orkestra oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yücel Adanur ve öğrencileri
Yücel Adanur ve öğrencileri

Gaziantep’te, müzik öğretmeni Yücel Adanur’un yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden yaptığı aletlerle müzikle tanıştırdığı öğrencilerin oluşturduğu grup, 85 kişiye ulaşan bir orkestraya dönüştü.

Karacaoğlan Ortaokulu öğrencileri

ARTIK TURNEYE ÇIKIYORUZ

Trabzonlu müzik öğretmeni Yücel Adanur, 5 yıl önce göreve başladığı Gaziantep Selimiye Mahallesi’ndeki Karacaaoğlan Ortaokulunda devamsızlık yapan bir kısmı dezavantajlı öğrencilerin eğitime kazandırılabilmesi için okulda orkestra kurmaya karar verdi. İmkanların yetersiz olması nedeniyle enstrüman bulamayan Adanur, öğrencileri için yoğurt kovası, su şişesi ve tenekelerden enstrümanlar yaptı. İlk olarak az sayıda öğrencinin katılımıyla oluşturulan müzik grubu, zamanla ilgi görerek 85 kişiye ulaştı. Daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül’ün desteğiyle istedikleri enstrümanlara kavuşan öğrenciler, kentteki çeşitli okullara giderek konserler vermeye başladı. Müzik sayesinde okula bağlanıp derslerinde de başarılı olan öğrenciler, öğretmenlerinin izinden gitmeyi hedefliyor. Müzik öğretmeni Yücel Adanur, “Devamsızlık yapan öğrencilerimiz müzik derslerinin eğlenceli geçmesi nedeniyle okula uyum sağlıyorlar. Ayrıca bu sene turneye çıktık ve başka okullara giderek konser veriyoruz. Sosyal anlamda güçlük çeken öğrencilerimiz vardı. Şu anda kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar” dedi.

TELEFONDAN UZAKLAŞTIM

  • Öğrencilerden Muhammet Aras, “Daha önce telefon bağımlısı olmuştum. Şimdi müzik neredeyse hayatımın bir parçası” diye konuştu. Berat Kılıç da okulda arkadaşlarının kendisine “küçük İbo” diye seslendiğini belirterek, müziği çok sevdiğini, kendini geliştirerek gelecekte müzik öğretmeni olmak istediğini söyledi.

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