Yönetmen Yeşim Tonbaz'dan senaryo eğitimi

İstanbul Sinema Evi (İSE) bünyesinde yıllardır senaryo eğitimleri veren yönetmen Yeşim Tonbaz, yeni bir çevrim içi eğitimin duyurusunu yaptı.





Başvuruları 10 Kasım'a kadar devam edecek olan senaryo eğitimi, senaryonun temel özelliklerinden yazım aşamalarına, görsel çözümlemelerden öykü anlatım tekniklerine kadar geniş bir programdan oluşuyor.





12 hafta sürecek

Toplamda 12 hafta sürecek çevrim içi eğitimde, "Senaryo Nedir?", "Senaryo Yazım Aşamaları", "Sahne Yazımı ve Özellikleri", "Film Öyküsü", "Narratif Yapı", "Karakter Yaratma" ve "Senaryoda Diyalog" konu başlıkları yer alıyor.





Senaryo örnekleri ile analizler başlıklarının detaylı inceleneceği "eğitim programı, senaryo geliştirme aşaması" ile tamamlanacak.





Eğitime ilişkin detaylı bilgi ve kayıt için İSE'nin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.





Yeşim Tonbaz kimdir?

Marmara Üniversitesi Sinema-Radyo-TV Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Tonbaz, sinema yazarlığının yanı sıra çok sayıda yayın organında editörlük ve yöneticilik yaptı.





Birçok kısa film ve belgeselde görev alan Tonbaz'ın 2016'da çektiği ilk kısa filmi "Askıda" yurt içi ve yurt dışı birçok film festivalinde gösterildi.





Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çektiği ikinci kısa filmi "Münhasır", dünya prömiyerini Torino Film Festivali'nde yaparken, birçok festivalden ödül aldı.





TRT Ortak yapımı ile çektiği ilk uzun metraj filmi "Hacer" ise yakın zamanda sinemaseverlerle buluşacak.















