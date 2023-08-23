Yücel Çakmaklı’nın Cannes yolculuğu

Milli Sinema’nın öncülerinden Yücel Çakmaklı’yla ilgili her geçen gün sinema dünyasını heyecanlandıran bir detay ortaya çıkıyor. Bugün 14. vefat yıl dönümü olan usta yönetmenin yıllar önce bir filmde oynadığını ve bu filmin 1983 yılında Cannes Film Festivali’nde belirli bir bakış bölümünde gösterildiğini çok az kişi biliyor. 1982 yılında Yugoslav Yönetmen Srdjan Karanoviç’in Nesto İzmedu (İki Arada Bir Derede) isimli filminde postanede çalışan bir memuru oynayan Çakmaklı, yönetmen olarak değil de oyuncu olarak Cannes’a gitti.

Çakmaklı’nın Büyük Postane’de bir memuru oynadığı film, Amerikalı bir kadının, eski bir arkadaşını ziyaret etmek için Belgrad'a gelmesini ve Doğu ile Batı arasındaki bir aşk hikayesini anlatıyor. Filmden haberdar olan Yönetmen Haluk Göl, çekildiği dönemde kendisinin de görev alacağını, ancak büyük bir ekip kurmadıkları için yer alamadığını söyledi.





İSTANBUL FESTİVALİ’NDE DE GÖSTERİLDİ

Filmin 1985 yılında İstanbul Film Festivali’nde de yayınlandığını dile getiren Göl, “Bir Yugoslav filminde Yücel abiyi görünce bir tuhaf oluyor insan tabii. Bu film çok büyük bir yol açtı, ilişkiler gelişti. Yugoslavya’yla ortak yapımlar gündemdeydi ancak o sırada Yugoslavya dağıldı. 1986 yılında TRT 2 kültür sanat kanalı olarak yayına başladığında, Macar filmlerle birlikte sinema kuşağında da gösterilmişti. Çakmaklı daha önce kendi filmlerinde diyalog olmayan kısa sahnelerde anlık olarak oynardı, ama bu filmde ilk kez oyunculuk yaptı diyebiliriz. Filmde Emir Kusturica’nın değişmez oyuncusu Miki Manojlovic de var. Müzikleri de çok ilginç ve güzeldi, albümünü Fransa’dan getirtmiştim” dedi.





BİR KEZ DAHA HAYRAN OLDUM

Yücel Çakmaklı’nın sadece Türkiye’deki Müslümanların değil Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanların da sorunlarıyla ilgilendiğini ifade eden yönetmen Nazif Tunç, “Çakmaklı sinema ile çok geniş Müslüman coğrafyayı kucaklamak arzusundaydı. Kültürel birliğin tarih ve manevi temellerinin sinema ile atılacağını bilincindeydi. Bu yüzden Balkan ülkelerinin sinemacılarıyla işbirliği halindeydi. Aliş ile Zeynep dizisini Üsküp’te çekti. 4. Murat ve Deniz’in Kanı dizilerinde Yugoslav oyunculara önemli roller verdi. Balkan ülkelerinden yönetmenlerin Türkiye’de film çekmelerini sağlayacak girişimlerde bulundu. Cannes’da gösterilen Yugoslav filminin İstanbul’da çekilmesini sağladı. Bir iki sahnesinde de oyuncu olarak yer aldı. Ben de yıllar sonra ilk defa öğrendim, filmi görünce şaşırdım. İki Arada Bir Derede filminde Büyük Postane’deki sahnelerde Yücel Çakmaklı telgraf memurunu oynuyordu. Bu büyük bir sürpriz oldu benim için. Ustanın çabasına, uğraşısına bir kez daha hayran oldum” ifadelerini kullandı.





MİLLİ SİNEMA’NIN NERESİNDEYİZ

Yücel Çakmaklı’nın vefatının 14. yılı münasebetiyle, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği’nin işbirliğiyle anma programı düzenleniyor. Bugün 14.30’da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma merasiminin ardından, 17.30’da Fatih’teki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi salonunda “Yücel Çakmaklı’nın Ardından Milli Sinema’nın Neresindeyiz?” konulu açık oturum yapılacak. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın açılış konuşmasını yapacağı ve İhsan Kabil’in yöneteceği açık oturuma Çetin Tunca, Yıldız Ramazanoğlu, Nazif Tunç, Attila Gökbörü ve Nebiye Ay konuşmacı olarak katılacak.







